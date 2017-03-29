Почти восемь тысяч студентов из Туркменистана получают высшее образование в Беларуси. Молодые люди не прогуливают лекций, поскольку расстались с домом ради важной задачи - получить диплом Белорусского университета. Здесь им предстоит получить специальность, по которой они будут работать на родине. Кроме студентов из Туркменистана, учиться в Беларусь приезжает молодежь из России, Китая, Азербайджана, Казахстана, Нигерии, Ирана и Украины. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Анны Данилюк.