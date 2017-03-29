Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика является надежной опорой и другом Туркменистана, сообщает «МИР 24».

Во время переговоров с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым белорусский президент подчеркнул, что Минск готов делиться с Ашхабадом опытом в самых различных отраслях.

Глава белорусского государства прилетел в столицу Туркменистана накануне вечером. В аэропорту Лукашенко встретил глава МИД страны и почетный караул. Планируется, что лидеры двух стран торжественно откроют новое здание посольства Беларуси в Туркменистане, а в пятницу дадут старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Его под ключ построили белорусские специалисты.

Как заявил накануне своего визита в Туркменистан Лукашенко, это сигнал миру о возможностях Беларуси в строительной сфере.

«Мы, наконец-то, освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас солидные. И это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту», - сказал он.

Гарлыкское - одно из богатейших месторождений калийных солей Туркменистана.