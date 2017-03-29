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Лукашенко: Беларусь - надежная опора и друг Туркменистана
30.03.2017 11:58 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика является надежной опорой и другом Туркменистана, сообщает «МИР 24».
Во время переговоров с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым белорусский президент подчеркнул, что Минск готов делиться с Ашхабадом опытом в самых различных отраслях.
Глава белорусского государства
Как заявил накануне своего визита в Туркменистан Лукашенко, это сигнал миру о возможностях Беларуси в строительной сфере.
«Мы, наконец-то, освоили это производство, учитывая, что в советские времена, когда там велись исследования, Советский Союз не смог, не рискнул этим заниматься. Это была очень сложная технология в связи с теми грунтами, которые нам пришлось пройти. Но сделали. Значит, технологии у нас солидные. И это сигнал всему миру, что мы можем открыть любую шахту», - сказал он.
Гарлыкское - одно из богатейших месторождений калийных солей Туркменистана.
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Минск готов делиться с Ашхабадом опытом в самых различных отраслях, заявил белорусский президент.
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