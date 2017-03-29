МИНСК, 30 мар – Sputnik. Медицинская справка станет обязательным условием при продлении срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия, сообщил в четверг на пресс-конференции в Минске старший инспектор по особым поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси Дмитрий Язепчик.

"При продлении срока действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия, которое выдается на три года, граждане Беларуси должны будут представлять медицинскую справку о состоянии здоровья. Это нововведение вступает в силу с 26 апреля и направлено на то, чтобы отсечь ту категорию граждан, которые по медицинским показаниям не имеют права владеть оружием. Речь идет в основном о заболеваниях, связанных с психическими расстройствами", – заявил Язепчик.

Владельцам нужно будет пройти целый ряд специалистов, в том числе окулиста, хирурга, терапевта, а также предоставить справки из псих- и наркодиспансера. На основании этих осмотров будет даваться заключение о том, что причин, препятствующих владению или приобретению оружия, не имеется, уточнил представитель МВД.

Кроме того, в настоящее время на финальной стадии находится принятие решения, которое касается так называемых конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий – речь идет о пневматике с дульной энергией до 3 Дж.

"Такое пневматическое оружие, которое реализуется у нас повсеместно, не относится к категории оружия. Видя эту проблему, нами был инициирован вопрос внесения изменений в правила торговли. Речь идет о введении запрета на реализацию любой категории пневматических изделий, как конструктивно схожих, так и пневматических, несовершеннолетним. Будет введен запрет", – рассказал Язепчик.

Он напомнил, что при покупке таких товаров в настоящее время нужно требовать у продавцов сертификат соответствия, в котором должно быть указано, что приобретаемое изделие не является оружием. Соответствующие сертификаты выдает Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси.