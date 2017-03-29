МИНСК, 30 мар — Sputnik. Посол России в Беларуси Александр Суриков назвал главной проблемой декрета №3 его непродуманность и несогласованность с обществом.

Декрет "о тунеядстве" был принят в 2015 году: согласно его положениям, не участвовавшие долгое время в финансировании госрасходов граждане должны уплатить соответствующий сбор. Действие декрета вызвало в Беларуси недовольство значительной части общества, по всей стране прошли несанкционированные митинги против него.

"Подход любого нормативного акта такого уровня должен был более серьезно прорабатываться. У нас взято за основу, что мнение чиновника самое главное, вот он придумал — и будьте здоровы. А есть общественность, она могучая, есть реальные мощные движения, я не говорю уже про оппозицию. Почему бы с ними не обсуждать? Чтобы потом не рождалось полмиллиона бумажек", — сказал Суриков на пресс-конференции в четверг в Минске.

Он заметил, что этот документ породил раскол в обществе, и этой ситуацией воспользовалась оппозиция. "Теперь думаем, как этим воспользовалась непримиримая оппозиция. Продолжать углубление раскола в обществе — это ее главная цель, а не к власти прийти. Это последствия непродуманного действия", — сказал дипломат.

Суриков обратил внимание, что и в Беларуси есть граждане, которые стремятся уклониться от налогов и используют серые схемы.

"Есть извращения в отношениях с государством. В советском союзе никаких декретов не было, там был уголовный кодекс, где был написано, что если ты сознательно уклоняешься от работы — то пожалуй в места не столь отдаленные. Да, есть серые схемы, где уклоняются от налогов. Но главная беда — это не согласованность с обществом", — сказал посол.

Ранее президент Беларуси Алекскандр Лукашенко распорядился приостановить на 2017 год взимание социального сбора с "тунеядцев" и поручил доработать списки тех, кто должен его уплачивать.