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Италия приостанавливает действие шенген-соглашения и вводит контроль

30.03.2017 13:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Италия приостановит действие Шенгенского соглашения с 10 мая — на время проведением саммита G7, Большой семерки.

Министр внутренних дел Марко Миннити подписал документ, согласно которому в период накануне и во время проведения саммита G7 приостанавливается свободное передвижение внутри Шенгенской зоны и вводится паспортный контроль для всех въезжающих и покидающих страну.

"МВД сообщает, что по случаю проведения саммита семерки в Таормине (26-27 мая 2017) на внутренних границах — наземных, водных и воздушных — временно вводится контроль. Планируется приостановка режима свободного передвижения внутри Шенгенской зоны, предусмотренного статьей 25 соответствующего соглашения", — написала итальянское издание Il Messaggero.

Изначально предполагаемым местом проведения саммита была Флоренция, но позднее решение было изменено. Саммит будет иметь большое политическое значение, так как он пройдёт перед выборами в Германии и сразу после выборов во Франции, а также это будет первая встреча новоизбранного президента США с главами государств G7.

 
Теги: Минск
 
 
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Дополнительный контроль на воздушных, водных и наземных границах государства вводится в связи с проведением саммита Большой семерки, который пройдет на Сицилии.

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