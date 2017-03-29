МИНСК, 30 мар – Sputnik. Беларусь готова оказать Туркменистану помощь в подготовке специалистов рабочих профессий в белорусских ссузах, заявил в четверг в Ашхабаде президент республики Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Переговоры Лукашенко и Бердымухамедова: подписано 11 документов

Белорусский лидер в рамках визита в Туркменистан, который продлится до 31 марта, принял участие в расширенном заседании правительственных делегаций, а также провел закрытую беседу "один на один" с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Экономике нужны не только инженеры, врачи, но и квалифицированные рабочие. Я предложил президенту и нашим туркменским друзьям посмотреть на уровень профтехобразования в Беларуси, подготовку специалистов в средних специальных учебных заведениях", – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент отметил, что если туркменская сторона проявит интерес к данному предложению, республика готова оказать студентам из Туркменистана поддержку.

При этом Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество в рамках обучения молодых людей из Туркменистана в белорусских вузах смело можно назвать образцовым.

Как ранее сообщал Sputnik, по итогам заседания сторон в четверг в Ашхабаде были подписаны 11 документов , касающихся в том числе сферы образования.

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