﻿ Медсестра на протяжении восьми месяцев забирала пенсию пациентки психиатрической больницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медсестра на протяжении восьми месяцев забирала пенсию пациентки психиатрической больницы

30.03.2017 13:14 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Медсестра Трилесинской психиатрической больницы забирала пенсию пациентки. За 8 месяцев 40-летняя женщина получила вместо пенсионерки более 10 млн рублей.


Фото: stat8.blog.ru

Пациенты Трилесинской больницы — в основном пенсионеры. Многие из них с трудом передвигаются, не лишены дееспособности. Поэтому они пишут доверенности, по которым медперсонал получает за них пенсию у почтальона и приносит в палату.

Так было и с 85-летней пациенткой. Однако у нее случился приступ, и женщину перевели на лечение в Могилевскую областную психиатрическую больницу. Органы опеки не получили информацию о переводе бабушки, поэтому почтальон продолжала приносить пенсию в Трилесинскую больницу, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Деньги по доверенности получала 40-летняя медсестра. Она не сказала почтальону о переводе пенсионерки в другую больницу и деньги пациентке не передавала, а забирала их себе и тратила на собственные нужды.

То, что пенсия не доходит до адресата, вычислили органы опеки во время проверки.

Медсестра в содеянном раскаялась, вернула пенсионерке всю сумму. Поэтому прокурор района прекратил производство уголовного дела за мошенничество и освободил женщину от уголовной ответственности. Во внимание было принято и то, что действие женщины утратило общественную опасность и медсестра заплатит штраф.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина раскаялась и вернула всю сумму. Прокурор освободил ее от уголовной ответственности.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суриков: главная беда декрета №3 – несогласованность с обществом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика