Медсестра Трилесинской психиатрической больницы забирала пенсию пациентки. За 8 месяцев 40-летняя женщина получила вместо пенсионерки более 10 млн рублей.



Фото: stat8.blog.ru

Пациенты Трилесинской больницы — в основном пенсионеры. Многие из них с трудом передвигаются, не лишены дееспособности. Поэтому они пишут доверенности, по которым медперсонал получает за них пенсию у почтальона и приносит в палату.

Так было и с 85-летней пациенткой. Однако у нее случился приступ, и женщину перевели на лечение в Могилевскую областную психиатрическую больницу. Органы опеки не получили информацию о переводе бабушки, поэтому почтальон продолжала приносить пенсию в Трилесинскую больницу, рассказала TUT.BY официальный представитель областного УСК Оксана Соленюк.

Деньги по доверенности получала 40-летняя медсестра. Она не сказала почтальону о переводе пенсионерки в другую больницу и деньги пациентке не передавала, а забирала их себе и тратила на собственные нужды.

То, что пенсия не доходит до адресата, вычислили органы опеки во время проверки.

Медсестра в содеянном раскаялась, вернула пенсионерке всю сумму. Поэтому прокурор района прекратил производство уголовного дела за мошенничество и освободил женщину от уголовной ответственности. Во внимание было принято и то, что действие женщины утратило общественную опасность и медсестра заплатит штраф.