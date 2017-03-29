Двое белорусов и гражданин Великобритании обвиняются в организации канала незаконной миграции в Евросоюз. Расследование уголовного дела завершено, еще один человек объявлен в розыск. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Витебской области.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

Фигуранты — 43-летний уроженец Ирака, который является гражданином Великобритании; ранее судимый житель Минского района (5 раз) и жительница Браславского района (2 раза).

В сентябре 2016-го из Ирака в Беларусь приехали две женщины с 14-летним ребенком якобы с целью туризма. По версии следователей, на самом деле они собирались попасть транзитом через Беларусь в страны Евросоюза минуя пункты пропуска на границе.

В Минске иностранцев встретил житель Лондона, который организовал их переезды и проживание на новых местах, без уведомления турфирмы. Позже мужчина организовал въезд в страну еще четырех иранцев с целью последующего выезда в Евросоюз.

«Для осуществления вышеуказанной деятельности житель Лондона получил из Республики Ирак денежный перевод в эквиваленте 5500 долларов США», — рассказала официальный представитель УСК по области Светлана Сахарова.

Англичанин дважды покупал билеты иранцам на поезд и контролировал их выезд из Бреста. Но на границе с Польшей им отказали во въезде из-за отсутствия виз.

Тогда участники преступной группы нашли водителей и транспорт для перевозки мигрантов и их проводников в Браславский район Витебской области на приграничную территорию с Литвой.

25 сентября пограничники у агрогородка Козяны остановили машины Mercedes-Benz C300 и BMW 730d, в которых находились иранцы. Предполагаемых участников преступной группы задержали.

Британец и два белоруса обвиняются по ч.2 ст.371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи — от 3 до 7 лет лишения свободы.

Вину фигуранты не признали. Они содержатся под стражей. Дело передано в суд на рассмотрение.

Четвертый участник группы, 32-летный житель Браславщины объявлен в розыск. Производство по делу в отношении него и других неустановленных лиц выделено в отдельное производство.

Автомобили признаны вещественными доказательствами, к делу приобщены протоколы допросов задержанных иранцев и свидетелей, протоколы опознаний и очных ставок, заключения экспертиз (в том числе компьютерно-технических и радиоэлектронных устройств).

Напомним, ранее о задержании британца Алана Смита по этому уголовному делу TUT.BY рассказала его супруга. Женщина обратилась к белорусским правозащитникам с жалобой на условия содержания мужа в СИЗО.



