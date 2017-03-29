МИНСК, 30 мар – Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в социальных сетях племянник ученого.



© Sputnik Григорий Сысоев На Нобелевскую премию мира выдвинуты 318 кандидатов

Абрикосов родился в Москве 25 июня 1928 года. В физике он был учеником Льва Ландау, под руководством которого написал и защитил кандидатскую диссертацию. Продолжал Абрикосов свои исследования и после эмиграции в США в 1990 годах.

"Сегодня скончался мой двоюродный дядя – Алексей Алексеевич Абрикосов. Физик, академик, лауреат Нобелевской премии. Настоящий, свободный, достойный представитель нашей семьи", – написал племянник ученого Дмитрий Абрикосов на своей странице в Facebook.

Нобелевской премии Абрикосов был удостоен в 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом. Формулировка комитета о присуждении награды – за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

Позже ученый заявлял, что "нобелевку" ему вручили еще за те исследования, которые он проводил в 1950 годах.