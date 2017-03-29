﻿ Нобелевский лауреат Абрикосов скончался на 89-м году жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нобелевский лауреат Абрикосов скончался на 89-м году жизни

30.03.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 30 мар – Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по физике Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет, сообщил в социальных сетях племянник ученого.

Нобелевский лауреат Абрикосов скончался на 89-м году жизни
© Sputnik Григорий Сысоев
На Нобелевскую премию мира выдвинуты 318 кандидатов

Абрикосов родился в Москве 25 июня 1928 года. В физике он был учеником Льва Ландау, под руководством которого написал и защитил кандидатскую диссертацию. Продолжал Абрикосов свои исследования и после эмиграции в США в 1990 годах.

"Сегодня скончался мой двоюродный дядя – Алексей Алексеевич Абрикосов. Физик, академик, лауреат Нобелевской премии. Настоящий, свободный, достойный представитель нашей семьи", – написал племянник ученого Дмитрий Абрикосов на своей странице в Facebook.

Нобелевской премии Абрикосов был удостоен в 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом. Формулировка комитета о присуждении награды – за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

Позже ученый заявлял, что "нобелевку" ему вручили еще за те исследования, которые он проводил в 1950 годах.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премию Абрикосов получил в 2003 году – за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Завершено дело о нелегальных мигрантах. Один из обвиняемых - гражданин Британии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика