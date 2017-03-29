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Минсельхозпрод: Белорусский арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку
30.03.2017 14:10 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай арбузов, заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает
— В 2016 году мы получили неплохой урожай бахчевых — 808 т арбузов. В этом году площади под этими культурами остаются на уровне прошлого года, но урожай мы ожидаем получить немного выше. И урожай должны получить качественный, чтобы полностью обеспечить население Беларуси и иметь экспортный потенциал, — подчеркнул замминистра. Он напомнил, что в 2016 году под бахчевые было отдано 65 га.
По словам Владимира Гракуна, качество белорусских арбузов оценили и в России.
— Наш арбуз даже в Астрахани получил хорошую оценку, — сказал он. Замминистра считает, что экспорт арбузов поможет получить дополнительную валюту, которую можно будет направить на приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений, семян.
Напомним, арбузы в своей резиденции растит даже президент.
— Оказывается, у нас можно выращивать арбузы. И это в Минске, не на юге! А там и проблем нет никаких, —
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Беларусь в этом году рассчитывает на хороший урожай арбузов, заявил с заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает БЕЛТА.
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