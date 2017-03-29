Не дожидаясь начала «Недели леса», УП «Минское лесопарковое хозяйство» приступило к массовым посадкам новых деревьев на территориях, пострадавших от июльского урагана . Корреспонденты агентства « Минск-Новости » присоединились к работникам предприятия, чтобы узнать, как происходит возрождение лесных массивов.





Из всех владений Минсклеспаркхоза в июле от стихии больше всего досталось лесам, расположенным между поселком Сосны и жилым районом Сокол, где деревья повалило на площади более 110 га. Туда мы и направились. Проехав деревеньку Заямочное, оказываемся на месте. Участок выглядит апокалиптично: взрытая земля, корни и пни…





Главный лесничий УП «Минское лесопарковое хозяйство» Дмитрий Касач рассказывает: поваленные деревья распилены и убраны, а пни в лесах выкорчевывать не принято — со временем они перегниют сами.

Площадь участка, где идут работы, — 1,8 га. На посадку здесь нового леса работники Минсклеспаркхоза отвели себе 2 дня. Мы попали сюда во второй из них. Поначалу даже не поняли, где же молодые насаждения. Просто окинув взглядом территорию, их не увидишь. Присмотревшись, замечаем в колее, вдоль которой идем, еле заметные крошечные сеянцы, выглядывающие из земли.





— Это однолетние сеянцы, закупили их в Сморгонском лесхозе. У однолетних наибольшая вероятность приживаемости: около 95%, — поясняет Д. Касач.

В руках у работников профессиональный посадочный инвентарь — меч Колесова. Это разновидность лопат с узким и длинным полотном, черенок заканчивается поперечной рукояткой. Изобретен этот нехитрый инструмент еще в конце XIX в., с тех пор он и применяется в посадке лесных культур.

В день один работник высаживает 1000−1 200 единиц — немало. Да и труд нелегкий: представьте, присесть-встать или согнуться-разогнуться 1200 раз за день!





Расстояние между саженцами совсем небольшое — менее полуметра. Интересуемся: не тесно ли им будет? Специалисты утверждают, что все в порядке: 5−7 тысяч единиц на гектар — это норма. Через 100 лет на гектаре остается лишь 300−350 насаждений, остальные заболевают, засыхают, подавляются более сильными соседями и т.д.

Видя этих малюток, сложно поверить, что через 7 лет при должном уходе они вымахают в высоту с человеческий рост.

— Сосна быстро растет, в отличие от ели, которую вырастить сложнее, — рассказывают работники.

На протяжении первых пары лет лесники будут выкашивать траву, чтобы ничто не мешало росту молодняка.





Для восстановления леса между Соснами и Соколом уже закуплено 150 тыс. сеянцев. Чтобы они чувствовали себя комфортно до посадки, в массиве еще в конце февраля работники Минского лесопаркового хозяйства сделали «ледник» — специальную яму, дно которой уложено глыбами льда, вырезанного из водоемов, сверху покрыто снегом и еловыми лапками, где и хранили их.

Всего же этой весной Минсклеспаркхоз намерен засадить соснами 50 тыс. га территории, на которой лес уничтожен ураганом. Для этого необходимо 300 тыс. сеянцев. Справиться с работой планируют за 2−3 недели.

Основные мероприятия по расчистке лесов от бурелома и поваленных ветром деревьев уже завершены. Остались лишь небольшие труднодоступные участки, привести в порядок которые необходимо в течение апреля.





В лесном фонде предприятия было выявлено свыше 118 га территорий, требующих проведения сплошных санитарных рубок после июльского урагана. Минувшей осенью на 20 га уже высажены маленькие сосны. Еще на части лесосек сделали борозды, чтобы в них лес формировался естественным путем.