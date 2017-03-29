Посол России в Беларуси Александр Суриков полагает, что белорусские власти во время разгона акции протеста 25 марта действовали «без хамства и грубости».

Как отметил сегодня в ходе пресс-конференции Суриков, он одобряет действия властей по пресечению марша и уверен, что через площадь нельзя решать вопросы.

«Я целиком разделяю профессионализм белорусских властей, которые купировали возможность проведения этого марша, - сказал дипломат.- Не дали и все. И это правильно. Без хамства особого, без грубости, без водометов, без всяких газов», - заявил посол.

Суриков также отметил, что не видит перспектив в попытках решать проблемные вопросы через площадь.

«На площади никогда ничего не решалось. На площади созревают только революции, страдает потом народ. А есть другие формы - несколько тысяч людей могут собраться - тема, повестка, обсуждение, критика, все, что угодно», - полагает дипломат.

Что касается самого Декрета №3, из-за которого по Беларуси прокатилась волна акций протеста, то документ у Сурикова также вызвал критику.

«Любой нормативный акт такого уровня должен очень серьезно прорабатываться. Почему-то за моду взято, что мнение чиновника - это главное. Чиновник придумал - и будьте здоровы. А где же общественность, которая должна участвовать в разработке? Есть реальные мощные движения - женские, ветеранские, - почему бы с ними не посоветоваться? Чтобы не рождалось потом по полмиллиона бумажек - и плати. Для Беларуси это колоссальная цифра. В этом главная беда этого документа, что он не прошел обсуждения в обществе», - убежден Суриков.

Он выразил уверенность, что недоработками декрета решила воспользоваться «непримиримая оппозиция», которая не просто не стремится к власти, а пытается внести раскол в общество, чтобы «денежек получить».

Напомним, что международная реакция на брутальный разгон мирной акции протеста в Минске появилась уже на следующий день: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей . Акция привлекла также внимание крупнейших западных СМИ, о ситуации были проинформаированы в ООН .

Ранее Александр Лукашенко принял решение немного подкорректировать Декрет №3: отменять документ власти по-прежнему отказываются, однако готовы дать «социальным иждивенцам» отсрочку по выплате сбора. По приказу президента на протяжении года сбор с тунеядцев взимать не будут.