В период с ноября 2014 года по декабрь 2016 года руководитель фирмы заключал с жителями Гомельской области договоры на изготовление и установку окон и балконных дверей из ПВХ, межкомнатных и входных дверей, договоры на выполнение ремонтно-строительных работ, брал предоплату и исчезал. В редких случаях брался за выполнение договорных обязательств, но до конца работу не доводил.

Как рассказала официальный представитель СК по Гомельской области Мария Кривоногова, потерпевшими признаны более 50 жителей Гомеля, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Гомельского и Речицкого районов. Среди них — как заказчики, так и знакомые мошенника, у которых он брал деньги в долг и не спешил отдавать.

Имущественный вред, причиненный обвиняемым, составил более 92 500 рублей. Частично ущерб возмещен, так как еще до возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество» по многочисленным гражданским искам на имущество директора ООО органами принудительного исполнения был наложен арест.

Материалы дела переданы в суд.