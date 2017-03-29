МИНСК, 30 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси не занимается рекламой препаратов, напомнили Sputnik в четверг в ведомстве.



© Sputnik / Виктор Толочко Педиатр Дмитрий Чеснов: чтобы быть здоровым, ребенок должен болеть

Комментарий Минздрава был размещен, как уточнили в ведомстве, в связи с участившимися случаями недобросовестной рекламы в интернете.

"Тексты рекламного характера, опубликованные на различных сайтах от имени Министерства здравоохранения, содержат заведомо ложную информацию и не имеют отношения к министерству. Официальный сайт Минздрава не занимается размещением рекламы на своих страницах", – заявили в ведомстве.

Там же подчеркнули, что ни к каким рекламным кампаниям или акциям сайт Минздрава не имеет отношения, а разрешения на такую рекламу ведомство не давало.

"Лекарственные средства, которые рекламируются подобным незаконным способом, не зарегистрированы в республике Беларусь и могут нанести вред здоровью", – заключили в министерстве.