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Минздрав "открестился" от рекламы лекарств в интернете
30.03.2017 17:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси не занимается рекламой препаратов, напомнили Sputnik в четверг в ведомстве.
© Sputnik / Виктор Толочко
Комментарий Минздрава был размещен, как уточнили в ведомстве, в связи с участившимися случаями недобросовестной рекламы в интернете.
"Тексты рекламного характера, опубликованные на различных сайтах от имени Министерства здравоохранения, содержат заведомо ложную информацию и не имеют отношения к министерству. Официальный сайт Минздрава не занимается размещением рекламы на своих страницах", – заявили в ведомстве.
Там же подчеркнули, что ни к каким рекламным кампаниям или акциям сайт Минздрава не имеет отношения, а разрешения на такую рекламу ведомство не давало.
"Лекарственные средства, которые рекламируются подобным незаконным способом, не зарегистрированы в республике Беларусь и могут нанести вред здоровью", – заключили в министерстве.
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Ведомство заявляет, что никому не разрешало использовать свое имя в рекламе, а рекламируемые от имени Минздрава таблетки и средства могут нанести вред здоровью.
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