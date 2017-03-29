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Экс-председатель Дзержинского района приговорен к 20 годам
30.03.2017 16:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Минский областной суд приговорил 67-летнего экс-председателя Дзержинского райисполкома к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщили Sputnik в четверг в суде.
Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о том, чтобы его уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.
"Он признан виновным по ст. 154 "Истязание", 186 "Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества" и по ст. 139 "Убийство" и по совокупности ему назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", — сообщили в суде.
Кроме этого, суд назначил взыскать с обвиняемого 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.
Суд оправдал обвиняемого по ст. 37, по которой экс-чиновник обвинялся в хищении документов, сказали в суде.
Приговор не окончательный и он может быть обжалован в течение 10 дней в суде высшей инстанции.
59-летняя женщина
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Приговор 67-летнему экс-чиновнику, который был признан виновным в убийстве с особой жестокостью свой бывшей жены, не окончательный и может быть обжалован в течение...
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