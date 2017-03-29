МИНСК, 30 мар — Sputnik. Минский областной суд приговорил 67-летнего экс-председателя Дзержинского райисполкома к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, сообщили Sputnik в четверг в суде.

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, суд удовлетворил ходатайство обвиняемого о том, чтобы его уголовное дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

"Он признан виновным по ст. 154 "Истязание", 186 "Угроза убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества" и по ст. 139 "Убийство" и по совокупности ему назначено 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", — сообщили в суде.

Кроме этого, суд назначил взыскать с обвиняемого 30 тысяч рублей в пользу потерпевшей в качестве возмещения морального вреда.

Суд оправдал обвиняемого по ст. 37, по которой экс-чиновник обвинялся в хищении документов, сказали в суде.

Приговор не окончательный и он может быть обжалован в течение 10 дней в суде высшей инстанции.

59-летняя женщина была убита в августе 2016 года в торговом центре в городе Фаниполь Дзержинского района, по подозрению в убийстве по "горячим следам" был задержан ее бывший муж, пенсионер. На теле погибшей были обнаружены многочисленные ножевые ранения, по информации следствия, убийство произошло в результате ссоры.