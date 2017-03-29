В Ашхабаде торжественно открыли комплекс зданий посольства Беларуси в Туркменистане. Символическую ленту перерезали президенты двух стран Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов, передает корреспондент «МИР 24» Андрей Алексеенко.

Беларусь - опора и друг Туркменистана в центре Европы, заявил Александр Лукашенко. В рамках визита в Ашхабад белорусский президент провел переговоры с Гурбангулы Бердымухамедовым. За крепким рукопожатием - стабильные отношения. Президенты Беларуси и Туркменистана часто встречаются то в Минске, то в Ашхабаде. И всегда есть результат. Например, за последние годы товарооборот между странами вырос.

«Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Вы можете рассчитывать на Беларусь. Показательным всегда является товарооборот. И то что мы за последние годы, буквально за пятилетку, достигли $300 млн в обороте товаров и услуг - это большие показатели», - отметил Александр Лукашенко.

Минск готов делиться с Ашхабадом опытом в самых различных отраслях и помогать в подготовке специалистов. Президент Лукашенко предлагает Туркменистану через Беларусь поставлять свою продукцию в Европу, использовать логистические центры, склады. Это может стать очередным совместным проектом. Первый - строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

«Успешное завершение этого грандиозного совместного проекта по строительству Гарлыкского горно-обогатительного комбината еще раз продемонстрировало высокий потенциал нашего сотрудничества. Хочу подчеркнуть - совместного. Мы его с вами построили, как и договаривались. Мы же не великие капиталисты, как раньше говорили: схватили и ушли. Мы договаривались, что мы приносим технологии и обучаем людей», - отметил Александр Лукашенко.

Минск и Ашхабад - стратегические партнеры. Открытие посольства Беларуси в Туркменистане - подтверждение дружбы двух государств, отметил Александр Лукашенко. Эта церемония словно открывает новый этап сотрудничества между странами.