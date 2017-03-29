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Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить
30.03.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Вопрос о пересмотре требований страхового стажа для некоторых категорий белорусов прорабатывается в республике, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе онлайн-конференции на сайте Минтруда.
© Sputnik / Виктор Толочко
Проблему страхового стажа для военнослужащих
"В настоящее время данный вопрос прорабатывается. О законодательном закреплении и вступлении в силу данных изменений, в случае их принятия, граждане будут проинформированы посредством широкого освещения этих решений в СМИ", – сказал Ковальков.
Речь идет о гражданах с так называемыми "кредитными периодами", которые подразумевают службу в армии, декретный отпуск, учебу и некоторые другие виды деятельности.
"Конкретные категории граждан, для которых устанавливаются пониженные требования к стажу работы с уплатой обязательных страховых взносов, а также дата вступления в силу данных норм могут быть названы только после принятия соответствующего нормативного правового акта. Работа над проектом такого акта ведется", – добавил замминистра.
Сейчас минимальный период стажа для получения права на трудовую пенсию составляет 15 лет.
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Власти могут пойти навстречу белорусам с длительными "кредитными" периодами – тем, кто служил в армии или учился.
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