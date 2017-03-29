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Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить

30.03.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Вопрос о пересмотре требований страхового стажа для некоторых категорий белорусов прорабатывается в республике, заявил в четверг замминистра труда и социальной защиты Валерий Ковальков в ходе онлайн-конференции на сайте Минтруда.

Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить
© Sputnik / Виктор Толочко
Страховой стаж для военнослужащих могут пересмотреть

Проблему страхового стажа для военнослужащих призывал решить президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в первой половине марта. Возможно, требования будут несколько изменены и для других категорий граждан.

"В настоящее время данный вопрос прорабатывается. О законодательном закреплении и вступлении в силу данных изменений, в случае их принятия, граждане будут проинформированы посредством широкого освещения этих решений в СМИ", – сказал Ковальков.

Речь идет о гражданах с так называемыми "кредитными периодами", которые подразумевают службу в армии, декретный отпуск, учебу и некоторые другие виды деятельности.

"Конкретные категории граждан, для которых устанавливаются пониженные требования к стажу работы с уплатой обязательных страховых взносов, а также дата вступления в силу данных норм могут быть названы только после принятия соответствующего нормативного правового акта. Работа над проектом такого акта ведется", – добавил замминистра.

Сейчас минимальный период стажа для получения права на трудовую пенсию составляет 15 лет.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти могут пойти навстречу белорусам с длительными "кредитными" периодами – тем, кто служил в армии или учился.

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