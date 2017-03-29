Антон Войцехов получил 10 суток административного ареста, пенсионер Николай Соляник — 7 суток, а руководитель Гродненской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков — штраф 15 базовых величин (345 рублей) за распространение листовок в призывом участвовать в акции протеста, сообщает региональный правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».



Фото:harodniaspring.org

Николай Соляник узнал о суде над ним только в обед. На заседание он пришел тогда, когда оглашалось постановление. Его как и Антона Войцехова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, «Марш нетунеядцев» прошел в Гродно 15 марта. На него вышло 800−1000 человек. Изначально гродненцы собрались в парке Жилибера, а потом перешли на площадь Ленина, где к протестующим вышла зампред горисполкома Зоя Кулеша.