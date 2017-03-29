﻿ В Гродно снова судили участников "Марша нетунеядцев", который прошел в городе 15 марта. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно снова судили участников "Марша нетунеядцев", который прошел в городе 15 марта

30.03.2017 18:00 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Антон Войцехов получил 10 суток административного ареста, пенсионер Николай Соляник — 7 суток, а руководитель Гродненской городской организации партии БНФ Вадим Саранчуков — штраф 15 базовых величин (345 рублей) за распространение листовок в призывом участвовать в акции протеста, сообщает региональный правозащитный сайт «Гарадзенская вясна».


Фото:harodniaspring.org

Николай Соляник узнал о суде над ним только в обед. На заседание он пришел тогда, когда оглашалось постановление. Его как и Антона Войцехова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, «Марш нетунеядцев» прошел в Гродно 15 марта. На него вышло 800−1000 человек. Изначально гродненцы собрались в парке Жилибера, а потом перешли на площадь Ленина, где к протестующим вышла зампред горисполкома Зоя Кулеша.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антон Войцехов получил 10 суток административного ареста, пенсионер Николай Соляник - 7 суток, а руководитель Гродненской городской организации партии БНФ Вадим...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика