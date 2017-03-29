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Социальные пенсии в Беларуси увеличивать не будут
30.03.2017 17:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар – Sputnik. Размеры социальных пенсий в Беларуси увеличивать не планируется, заявила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич в ходе онлайн-конференции на сайте ведомства.
© Sputnik/ Сяргей Лескець
Размер социальной пенсии зависит от категории граждан: инвалиды первой группы получают 198,11 рубля ежемесячно, а женщины старше 60 лет – 90,05 рубля. Всего в стране социальные пенсии выплачиваются 63,1 тысячи человек.
"В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы", – заявила в четверг Мурашкевич.
Перерасчеты социальных пенсий могут осуществляться в связи с ростом средней заработной платы или в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.
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В настоящее время социальную пенсию в республике получают 63,1 тысячи человек.
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