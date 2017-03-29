МИНСК, 30 мар – Sputnik. Размеры социальных пенсий в Беларуси увеличивать не планируется, заявила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич в ходе онлайн-конференции на сайте ведомства.



© Sputnik/ Сяргей Лескець Размер страхового стажа для некоторых белорусов могут изменить

Размер социальной пенсии зависит от категории граждан: инвалиды первой группы получают 198,11 рубля ежемесячно, а женщины старше 60 лет – 90,05 рубля. Всего в стране социальные пенсии выплачиваются 63,1 тысячи человек.

"В республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы", – заявила в четверг Мурашкевич.

Перерасчеты социальных пенсий могут осуществляться в связи с ростом средней заработной платы или в связи с изменением бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения.