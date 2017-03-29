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Контрабанда без тормозов: поляки нашли сигареты в неожиданном месте

30.03.2017 18:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Экстремальную безответственность продемонстрировал 29-летний белорус — он попытался провезти в Польшу сигареты в тормозных барабанах, передает в четверг налоговая служба Белостока.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Бобровники" — проверявшие автомобиль Nissan сотрудники погранперехода обнаружили, что специально обученная служебная собака унюхала контрабандный груз.

Как выяснилось, гражданин Беларуси разобрал задние "барабаны", и вместо тормозного механизма спрятал в образовавшиеся полости около 80 пачек сигарет. То есть весь свой путь до границы автомобиль проделал тормозя только передней осью.

Теперь, как отметили в налоговой службе, белоруса ожидает судебное разбирательство и крупный штраф.

 
Теги: Минск
 
 
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Белоруса, перевозившего табачную контрабанду столь необычным способом, ожидает суд и крупный штраф.

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