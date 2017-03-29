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На повышение пенсий у государства нет денег

30.03.2017 18:30 — Новости Общества | БДГ  
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Размеры социальных пенсий в Беларуси увеличивать не планируется, не будут также изменять порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам и размеры предоставления неработающим пенсионерам так называемых бонусов за долголетие.

Как сообщила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Наталья Мурашкевич во время онлайн-конференции на тему «Пенсионное обеспечение: сегодня и завтра», в Беларуси размеры социальных пенсий увеличивать не планируется: в республиканском бюджете и бюджете государственного внебюджетного фонда соцзащиты населения расходы на увеличение размеров социальных пенсий не запланированы.

В Беларуси размер социальной пенсии зависит от категории ее получателей, по всей стране социальную пенсию получают 63,1 тыс. человек.

Не планируется в Беларуси и изменение порядка выплаты пенсии работающим пенсионерам. По последним данным, на 1 января текущего года 25,4% получателей пенсий продолжали работать - 665,8 тыс. человек (год назад было 651,2 тыс., или 25,1%).

Как отметил заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков, размеры и условия предоставления неработающим пенсионерам так называемых бонусов за долголетие останутся без изменений. Не будут вести также менять возраст выхода на пенсию при длительном стаже работы: пенсионный возраст чиновники находят и без того слишком низким.

Пресс-конференция прошла на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и соцзащиты.

 
 
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Размеры социальных пенсий в Беларуси увеличивать не планируется, не будут также изменять порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам и размеры предоставления...

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