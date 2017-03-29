Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков в ходе встречи обсудили развитие отношений между двумя странами, сообщает «МИР 24».

«Накопились вопросы, значительная их часть хорошо известна, давно в повестке дня. Прежде всего, это сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока не удалось эту тему разрешить, но давайте попробуем поискать развязки и ответы на те сложности, которые сложились за последнее время», - заявил Медведев.

«Сейчас самое время принять дополнительные меры, которые позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет назад. Тем более что ситуация макроэкономическая этому способствует, укрепляется национальная валюта, прежде всего Российской федерации», - отметил, в свою очередь, белорусский коллега.