﻿ Медведев и Кобяков обсудили экономическое сотрудничество. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медведев и Кобяков обсудили экономическое сотрудничество

30.03.2017 17:17 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков в ходе встречи обсудили развитие отношений между двумя странами, сообщает «МИР 24».

«Накопились вопросы, значительная их часть хорошо известна, давно в повестке дня. Прежде всего, это сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока не удалось эту тему разрешить, но давайте попробуем поискать развязки и ответы на те сложности, которые сложились за последнее время», - заявил Медведев.

«Сейчас самое время принять дополнительные меры, которые позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет назад. Тем более что ситуация макроэкономическая этому способствует, укрепляется национальная валюта, прежде всего Российской федерации», - отметил, в свою очередь, белорусский коллега.

Ранее помощник россйского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры России и Беларуси в ходе встречи затронули вопросы ТЭК.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Сами виноваты" Немцы отправились в марафон через Беларусь и не смогли провезти шины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика