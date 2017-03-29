С 26 апреля 2017 года при продлении разрешения на хранение и ношение гражданского оружия, которое выдается на три года, граждане Беларуси должны будут представлять медицинскую справку о состоянии здоровья, сообщает БелаПАН .



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— Это нововведение направлено на профилактику и выявление той категории владельцев оружия, у которых есть какие-то заболевания, в основном это связано с психическими расстройствами и другими, наличие которых не позволяет в дальнейшем владеть оружием, — сообщил на пресс-конференции 30 марта старший инспектор по особым поручениям отдела лицензионно-разрешительной работы управления профилактики МВД Дмитрий Язепчик.

Данное нововведение, по словам представителя МВД, касается абсолютно всех владельцев гражданского оружия — «независимо от того, владеет ли он оружием самообороны, охотничьим оружием или оружием другой категории».

— Все будут проходить медкомиссию, — сказал Язепчик.

По его словам, это необходимо, чтобы «исключить всякие предпосылки, чтобы отсечь ту категорию владельцев оружия, которые уже по медицинским показаниям не имеют права владеть оружием».

Кроме того, по словам Язепчика, в Беларуси будет введен запрет на реализацию несовершеннолетним любой категории пневматических изделий, как пневматического оружия, так и конструктивно схожих с пневматическим оружием (дульная энергия до 3 Дж).

Представитель МВД отметил, что если пневматика до 3 Дж приобретается на рынках, то у продавцов необходимо требовать сертификат соответствия, в котором должно быть указано, что «это не является оружием, а относится к категории конструктивно схожих с пневматическим оружием изделий». Сертификацию данных изделий проводит Государственный комитет судебных экспертиз.

Пневматика от 3 Дж и выше — это категория оружия.

— Его можно приобретать законно только в специализированных магазинах, имеющих лицензию на реализацию оружия и боеприпасов, — сообщил Язепчик.