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Эстонскую полицию "вооружат" плюшевыми мишками-обнимашками

30.03.2017 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой партульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг Sputnik Эстония.

В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik ("Трамвамишка") предложила "доукомплектовать" патрульные машины плюшевыми игрушками. Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию.

Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей. Полицейским разрешено оставлять "антистрессовые" игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.

По информации агентства, подобный опыт успешно испытали а Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат. Департамент полиции Эстонии уже дал согласие на эксперимент.

Международный день защиты детей празднуется во всем мире с 1950 года.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой партульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг Sputnik Эстония. В...

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