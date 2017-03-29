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Эстонскую полицию "вооружат" плюшевыми мишками-обнимашками
30.03.2017 19:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой партульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг
В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik ("Трамвамишка") предложила "доукомплектовать" патрульные машины плюшевыми игрушками. Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию.
Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей. Полицейским разрешено оставлять "антистрессовые" игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.
По информации агентства, подобный опыт успешно испытали а Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат. Департамент полиции Эстонии уже дал согласие на эксперимент.
Международный день защиты детей празднуется во всем мире с 1950 года.
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой партульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг Sputnik Эстония. В...
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