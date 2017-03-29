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Витебский видеоблогер получила штраф за участие в митинге в День Воли

30.03.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Октябрьского района Витебска 30 марта оштрафовал видеоблогера Ольгу Журавскую на 15 базовых величин (345 рублей). Судья Владимир Цариков решил, что она нарушила ст. 23.34 КоАП, приняв участие в несанкционированной акции в День Воли.


Несанкционированное шествие по улице Ленина 25 марта 2017 года. Блогер Ольга Журавская идет впереди колонны и делает видеосъемку. Фото: Игорь Матвеев

Милиция задержала Ольгу не на самой акции, а через два дня. 27 марта молодая женщина пришла в суд Октябрьского района, чтобы поддержать 8 человек, которых в тот день судили за участие в неразрешенных акциях 25 и 26 марта. Среди них были два журналистка и три правозащитника.

После того как блогер вышла из здания суда, ее остановили милиционеры, затем отвезли в РОВД, где составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.

Ольга Журавская (под псевдонимом Елена Смирнова) известна витеблянам тем, что ходит по магазинам и супермаркетам, фиксирует на видеокамеру нарушения, которые там замечает, а затем публикует эти ролики на своем канале «Снимать разрешено» на YouTube. Практически с каждого шопинга необычная покупательница приносит «улов» в виде кадров с просроченными продуктами, нарушениями правил хранения товаров, неправильной выкладкой и т.д. Многие ролики содержат сцены споров с охранниками, продавцами, администрацией торговых объектов.

 
Теги: Витебск
 
 
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Интересно, что милиция задержала Ольгу не на самой акции, а через два дня.

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