Суд Октябрьского района Витебска 30 марта оштрафовал видеоблогера Ольгу Журавскую на 15 базовых величин (345 рублей). Судья Владимир Цариков решил, что она нарушила ст. 23.34 КоАП, приняв участие в несанкционированной акции в День Воли.



Несанкционированное шествие по улице Ленина 25 марта 2017 года. Блогер Ольга Журавская идет впереди колонны и делает видеосъемку. Фото: Игорь Матвеев

Милиция задержала Ольгу не на самой акции, а через два дня. 27 марта молодая женщина пришла в суд Октябрьского района, чтобы поддержать 8 человек, которых в тот день судили за участие в неразрешенных акциях 25 и 26 марта. Среди них были два журналистка и три правозащитника.

После того как блогер вышла из здания суда, ее остановили милиционеры, затем отвезли в РОВД, где составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.

Ольга Журавская (под псевдонимом Елена Смирнова) известна витеблянам тем, что ходит по магазинам и супермаркетам, фиксирует на видеокамеру нарушения , которые там замечает, а затем публикует эти ролики на своем канале «Снимать разрешено» на YouTube. Практически с каждого шопинга необычная покупательница приносит «улов» в виде кадров с просроченными продуктами, нарушениями правил хранения товаров, неправильной выкладкой и т.д. Многие ролики содержат сцены споров с охранниками, продавцами, администрацией торговых объектов.