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Витебский видеоблогер получила штраф за участие в митинге в День Воли
30.03.2017 19:38 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Витебска 30 марта оштрафовал видеоблогера Ольгу Журавскую на 15 базовых величин (345 рублей). Судья Владимир Цариков решил, что она нарушила ст. 23.34 КоАП, приняв участие в
Милиция задержала Ольгу не на самой акции, а через два дня. 27 марта молодая женщина пришла в суд Октябрьского района, чтобы поддержать 8 человек, которых в тот день
После того как блогер вышла из здания суда, ее остановили милиционеры, затем отвезли в РОВД, где составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.
Ольга Журавская (под псевдонимом Елена Смирнова) известна витеблянам тем, что ходит по магазинам и супермаркетам,
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Интересно, что милиция задержала Ольгу не на самой акции, а через два дня.
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