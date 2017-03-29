МИНСК, 30 мар — Sputnik. Плюшевый мишка-обнимашка появится в каждой патрульной машине эстонской полиции уже к лету нынешнего года, передает в четверг Sputnik Эстония .



© Sputnik Алексей Владыкин Весенние каникулы начались у белорусских школьников

В Эстонии в течение года происходит около тысячи несчастных случаев с детьми. Поэтому некоммерческая организация Traumamommik ("Трамвамишка") предложила "доукомплектовать" патрульные машины плюшевыми игрушками. Цель акции — утешить детей, которые попадут в неприятную ситуацию.

Сообщается, что мишки появятся у полицейских уже к 1 июня — в День защиты детей. Полицейским разрешено оставлять "антистрессовые" игрушки попавшим в беду детям — количество мишек будет постоянно пополняться.

По информации агентства, подобный опыт успешно испытали а Австралии и Голландии, где детям было роздано более 20000 медвежат. Департамент полиции Эстонии уже дал согласие на эксперимент.

Международный день защиты детей празднуется во всем мире с 1950 года.