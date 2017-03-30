В эти дни на Обуз-Лесновском полигоне завершается полевой выход у 111‑й гвардейской артиллерийской бригады. Одним из этапов боевой подготовки гвардейцев стало контрольное занятие с реактивным артиллерийским дивизионом. За действиями военнослужащих наблюдал начальник ракетных войск и артиллерии Западного оперативного командования полковник Юрий Василюшков.



Этот дивизион только в прошлом году стал одним из подразделений 111 абр. Ранее он входил в состав 1199‑го реактивного артиллерийского полка и в ходе различных учений часто действовал совместно с гвардейцами. Поэтому после реформирования полка реактивщиков приняли в бригаде как давних друзей.

Теперь военнослужащие вместе решают стоящие перед ними учебно-боевые задачи. Невзирая на холодный дождь и ветер, грязь и сырость, они стойко переносят полигонные тяготы, на погоду никто не сетует. Так проявляется профессиональное отношение к своему предназначению.



— Здесь мы находимся почти месяц, — рассказал командир реактивного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Александр Шкуликов. — Уже отработали вопросы боевого слаживания, совершенствования практических навыков личного состава в маршевой подготовке, инженерном оборудовании позиций. Обслуживали военную технику и вооружение, практиковались в тактической подготовке. Недавно началась активная фаза полевого выхода. Выполнены нормативы по стрельбе из 152‑мм орудий самоходных пушек «Гиацинт», теперь наступил черед пройти ратный экзамен и нам. Кстати, в составе боевых расчетов есть военнослужащие срочной службы и граждане, проходящие службу в резерве. Парни настроены только на хороший результат!

После беседы с офицером я поспешил на «поле боя». Скоро должны были начаться боевые пуски.

Впрочем еще издалека подметил: стартовая позиция выглядит пустой… Где же техника?

Только приблизившись к лесу, заметил маскировочные сети. Они сливались с зелеными елями, скрывая мощное вооружение с уже заряженными ракетами. Около одной из установок находился исполняющий обязанности начальника штаба — первого заместителя командира реактивного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Григорий Козин.



Григорий Григорьевич пояснил: реактивные установки размещены на шасси автомобилей ЗИЛ‑135 ЛМ. Полная масса такой машины составляет около 20 тонн. Боевая система позволяет вести огонь на расстоянии от пяти до 35 километров. Время ее перевода из походного положения в боевое — около трех минут. На заряжание полного пакета ракет уходит всего 14 минут…

Против «Ураганов» беспомощны бронированная техника и тактические ракеты, — поделился гвардии подполковник Козин. — С их помощью можно уничтожить командные пункты, лишить неприятеля узлов связи, обеспечить проход своим войскам по минным полям… Однако из-за своей эффективности РСЗО становятся первой мишенью для артиллерии и авиации противника. Именно поэтому после пусков наши боевые машины оперативно меняют месторасположение или покидают позиционный район.



…Из укрытий один за другим выезжали громадные «Ураганы». Через минуту — они уже на стартовой позиции.

Военнослужащие действовали быстро и слаженно: водители переводили технику из походного в боевое положение, командиры боевых машин производили соответствующие расчеты.

И вот полученные данные установлены, осталось дождаться их проверки контрольной группой. Вскоре боевые расчеты скрылись в кабинах машин…

Пуски проводили залпами. Ракеты рассекали дождливое небо с молниеносной скоростью, оставляя за собой густые клубы темного дыма. Через несколько секунд послышались глухие отголоски взрывов… Мишени поражены!



На этом контрольное занятие не закончилось — поступила новая огневая задача. Реактивщики, выполнив команду «Отбой», убыли за очередной партией боеприпасов. Расчеты транспортно-заряжающих машин уже находились в готовности загрузить ракеты.

Через короткое время боевая техника вернулась на позиции — и учебный бой возобновился.



…А после успешно проведенных пусков военнослужащие охотно делились впечатлениями.

Командир 1‑й реактивной артиллерийской батареи гвардии старший лейтенант Артём Башко:

— Два года назад я окончил Военную академию Республики Беларусь. По распределению попал служить в бывший 1199‑й реактивный артиллерийский полк на должность заместителя командира батареи. Потом возглавил это подразделение. Сегодня я впервые руководил пусками как командир. Только на практике можно было проверить, смог ли я с должным качеством научить личный состав ратному делу. Справился ли с задачей — об этом скажут начальники после детального разбора контрольного занятия.

Наводчик гвардии сержант резерва Николай Шевцов:

— Это уже четвертые сборы, в которых принимаю участие. В армии очень нравятся полевые выходы. Больше всего ожидал боевых пусков. Волновался сильно, ведь от меня зависело, попадут ли ракеты в цель… Однако в себе был уверен — меня обучали хорошие наставники. А еще важно было оправдать доверие командиров.

Водитель гвардии рядовой Андрей Сивенько:

— Служу уже почти год. Сначала было нелегко привыкнуть к машине таких больших габаритов, но потом освоился. Со временем, после первых пусков, стал более уверенным в себе. И сегодня уже не волновался. Общий водительский стаж у меня более двух лет, после окончания срочной службы, возможно, останусь на контракт. Перспективы в армии есть.



…В тот день реактивный артиллерийский дивизион 111 абр отработал на оценку «хорошо». Военнослужащие подразделения в очередной раз доказали: они — надежная составляющая прочного оборонного щита нашей страны.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора и Дениса Малышица, видео автора