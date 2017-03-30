Система представительства ОДКБ в международных организациях и в третьих странах будет усовершенствована. Проект соответствующего решения Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности рассмотрен на заседании Постоянного совета ОДКБ, которое состоялось в Москве под председательством белорусской стороны, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Проект будет направлен в государства — члены ОДКБ на согласование.

На заседании также были одобрены проекты решений Совета коллективной безопасности и уставных органов ОДКБ в сфере защиты информации в области военного сотрудничества, по которым принято решение считать их согласованными и включить в проекты повесток дня заседаний уставных органов ОДКБ.

Были обсуждены вопросы, касающиеся финансирования постоянно действующих рабочих органов ОДКБ в связи с реформированием Объединенного штаба ОДКБ, исполнения бюджета организации за 2016 год, плана реализации Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года, создания координационного механизма материально-технического обеспечения войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков проинформировал членов Постоянного совета о проработке с государствами — членами организации вопросов о сроках и повестке дня предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

БЕЛТА