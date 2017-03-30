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Завтра на телеканале «Беларусь 1» состоится премьера документального фильма «120‑я: честь и слава». Он подготовлен телекомпанией «ВоенТВ» к 75‑летию 120‑й отдельной гвардейской механизированной Рогачевской Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова бригады имени Верховного Совета Белорусской ССР. Накануне премьерного показа создатели фильма рассказали нашему корреспонденту о работе над ним.



Главный продюсер телекомпании «ВоенТВ» Михаил Шемет:

— Над фильмом работал большой творческий коллектив. Картина создана в жанре документального кино. Свидетельства очевидцев, постановочные сцены с элементами игрового кино помогают лучше раскрыть тему.

Мы стремились показать, как за годы независимости Беларуси вместе со страной менялись и модернизировались Вооруженные Силы. Изначально исходили из того, что 120‑я отдельная гвардейская механизированная бригада — одно из лучших соединений белорусской армии, элита, которой доверялось и доверяется выполнение самых сложных задач.

Мы не новички в документальном кино. Высокую оценку зрителя получил цикл фильмов «Гвардия Белой Руси», посвященный гвардейским соединениям и частям белорусской армии.

Директор съемочной группы Наталья Демешко:

— Работа над этим проектом началась в сентябре минувшего года, а завершилась в середине марта. Запомнился выезд в город Рогачев, который в 1944 году освобождали воины-гвардейцы этого соединения. Съемки, в которых приняли участие и профессиональные артисты, и представители военно-исторического клубного объединения «Честь мундира», проходили на берегу Днепра.

Некоторые интервью готовились в залах Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. В съемках фильма принял участие почетный солдат 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады Анатолий Георгиевич Саламатов. Это дало возможность более подробно рассказать о славном боевом пути гвардейцев, о преемственности героических воинских традиций.

Автор сценария Лариса Кучерова:

— Работая над сценарием, для нас было важно показать историю бригады в контексте исторического развития и событий, которые происходили в то время в стране, в Вооруженных Силах, в Белорусском военном округе. Это помогает зрителю понять роль и значение ратных дел гвардейцев.



Точкой отсчета для нас стало вручение Боевого Знамени соединению, сформированному в самый критический и драматический период Великой Отечественной войны, когда на фронте решалась судьба Родины. Это знамя, овеянное славой героев, гвардейцы с честью донесли до наших дней. Не менее важно было подчеркнуть неразрывную связь поколений, преемственность традиций — именно в этом гвардейцы черпают силы для будущих свершений.

Генеральный директор телекомпании «ВоенТВ» Сергей Мальцев:

— Приступая к реализации проекта, мы имели в виду, что пишем историю национальной армии. В будущем году отмечается 100‑летие Вооруженных Сил Беларуси. К юбилею мы создали новую рубрику в программе «Арсенал» — «Армия. 100 лет истории», популярно повествуем о военных событиях на территории Беларуси с начала прошлого века.

Фильм «120‑я: честь и слава» является частью большого исторического проекта. Мы еще раз прикоснулись к истории прославленного соединения начиная с момента его формирования, героических сражений в Сталинграде и до сегодняшнего дня, рассказали о подвиге людей, беззаветно преданных Родине.

Участие в фильме в качестве экспертов бывшего министра обороны Республики Беларусь генерал-полковника в отставке Александра Чумакова, бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР — первого заместителя министра обороны СССР, председателя общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» генерала армии Михаила Моисеева, а также ветеранов стодвадцатки сделало ленту достовернее.