Среди эффективных форм обучения курсантов центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки «Варяг», созданного в средней школе № 2 города Слонима, — практические занятия на базе 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. Недавно под руководством офицеров‑гвардейцев для ребят были организованы очередные занятия.

В соответствии со всеми требованиями были развернуты учебные места. Проводившие занятия офицеры 11 омбр приложили максимум усилий для усвоения курсантами «Варяга» необходимых знаний по намеченному для изучения материалу.

Примечательно, что в составе обучающихся премудростям военного дела было шесть девушек. И это неслучайно: они нередко способны дать фору иному парню!..

Например, Алеся Литвин — неоднократный призер соревнований по военно-прикладным видам спорта и пулевой стрельбе. Ее личное достижение в снаряжении магазина АК‑74 — 28 секунд. Не отстает от Алеси и Ксения Савко, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, которая с успехом выступает и в соревнованиях по пулевой стрельбе. В тот день при отработке прицеливания и стрельбы из автомата Калашникова на тренажере «Сокол» эта девушка не допустила ни одного промаха!

Весьма ответственно к занятиям, добавлю, подошли все ребята. К слову, уже не первый раз сели за рычаги танка Т‑72 (пусть и посредством тренажера!) вице-младший сержант Арсений Добриян и вице-ефрейтор Тимофей Акименко. Эти юноши задавали тон, высокий темп при проведении занятий и на учебном месте по изучению стрелкового оружия, неполной разборке и сборке АК‑74.

…Когда тренировка закончилась, ребята смогли поделиться впечатлениями. Больше всего им понравилось вождение боевой машины пехоты и танка Т‑72 на тренажере. И особо порадовало и меня, и наставников в погонах, насколько успешно преодолевались ими по маршруту колейный мост, другие сложные участки движения боевой техники.

Выражаем искреннюю благодарность за оказание помощи в организации мероприятий военно-патриотической направленности и занятий с молодежью по допризывной подготовке командованию 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Майор запаса Виктор Герасимчик, г. Слоним