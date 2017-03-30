Нынешний март для военнослужащих 56‑го отдельного полка связи Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны завершается контрольными занятиями по тактико-специальной подготовке. Они являются значимым этапом совершенствования профессиональной подготовки военных связистов, а также своеобразным смотром готовности средств связи и каждого специалиста к выполнению обозначенных учебно-боевых задач. В ходе этих занятий, образно говоря, воины пополняют копилку собственного армейского опыта.

— Данные мероприятия длятся пять дней, — рассказал начальник штаба — первый заместитель начальника полевого узла связи 56 опс капитан Андрей Кендыш. — В начале рабочей недели участники занятий (офицеры, прапорщики, контрактники, солдаты срочной службы) совершили марш и прибыли в район размещения и развертывания аппаратных. Практически сразу наши военнослужащие приступили к набору связи.

В рамках контрольных занятий специалисты в погонах отрабатывают задачи по обеспечению связью командования ВВС и войск ПВО, воинских частей. Они также еще раз проверяют функционирование техники, которая в 2016 году поступила на вооружение в 56‑й отдельный полк связи. По словам капитана Андрея Кендыша, личный состав уже полностью освоил ее. Возможности этой (цифровой) аппаратуры по сравнению с аналоговой очень серьезные. И главным ее «козырем» является стопроцентный набор связи.

Все проходит в штатном режиме. Постепенно осуществляется наращивание объемов связи. С каждым днем задач по предназначению становится все больше. Конечно, в работе возникают некоторые шероховатости, но они быстро устраняются. В случае необходимости на помощь приходят специалисты.