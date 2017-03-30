Военнослужащие одного из подразделений

в/ч 29969 в ходе тактического учения отработали вопросы повышения практических навыков личного состава в ведении радиолокационной разведки воздушного пространства. Мероприятие по совершенствованию боевой выучки локаторщиков возглавлял заместитель командира бригады полковник Игорь Ивашко.



Радиовысотомеры и радиолокационные станции на «сопках», как и всегда, прощупывали небо в поисках нарушителей. Казалось, кроме мирно стоящих боевых машин, вокруг не было никого — только прохлада весеннего ветра нарушала эту идиллию… Однако видимость была обманчивой.

На командном пункте, глубоко под землей, шла «настоящая война». За мощными бетонными стенами и массивными стальными дверями — множество коридоров и помещений. Самая большая комната — зал с оперативной воздушной обстановкой. Планшеты, компьютеры, карты, радиосвязь, пульт управления… Именно сюда поступает информация о воздушных целях из всех подчиненных радиотехнических центров и радиолокационных узлов. Здесь находился и командир радиотехнического батальона подполковник Владимир Вишневский.



— Основная наша задача — контролировать воздушное пространство Республики Беларусь, — рассказал офицер. — За сутки можем обнаружить и сопровождать до 130 воздушных судов. Ответственность очень большая, поэтому личный состав на учениях оттачивает навыки до автоматизма.

В тот день ответственная миссия «следить за порядком» в воздухе была возложена на оперативного дежурного командного пункта капитана Сергея Жильского. Перед ним — индикатор кругового обзора. Развертка размеренно описывала круги на мониторе, оставляя после себя затухающие светящиеся точки, обозначающие воздушные суда. Ни одна из них не должна быть потеряна…

Этот офицер, к слову, продолжает семейную военную династию. Дед Николай Алексеевич около 20 лет служил инженером-механиком, отец Александр Николаевич и родной дядя Игорь Николаевич более 15 лет находились в крылатом строю.



— Хотел, как папа, стать военным авиатором, — рассказал капитан Жильский. — Однако в год моего поступления на авиационный факультет Военной академии Республики Беларусь набор не осуществлялся. Решил подать документы на факультет связи и автоматизированных систем управления. И не прогадал! Во время учебы понял: служба в войсках ПВО и есть мое предназначение… Прошел становление на разных воинских должностях. Сегодня я — начальник командного пункта, а в составе боевого расчета исполняю обязанности оперативного дежурного командного пункта. На этом учении проблем при обеспечении контроля за воздушным пространством не возникает.

Боевая работа не была бы возможна без помощи планшетистов, операторов радиолокационных станций и комплексов средств автоматизации, дизелистов‑электриков, связистов. Эти должности занимают военно­служащие как срочной, так и контрактной службы.



Знакомимся: ефрейтор контрактной службы Илона Азёма. Девушка служит старшим планшетистом отделения обработки информации командного пункта.

— Днем и ночью наравне с мужчинами несу боевое дежурство, — поделилась собеседница. — В моей профессии важно быть внимательной, не упустить ни малейшей детали при нанесении информации на планшет. Даже если целей очень много… К напряженной работе я уже давно привыкла, все-таки девять лет нахожусь в строю локаторщиков! А начала служить по совету знакомых. К тому же в семье есть пример самоотверженного выполнения воинского долга. Мой дедушка Михаил Михайлович воевал с фашистами в Великую Отечественную, он погиб в Чехии, где и был похоронен в братской могиле. Сын Иван и дочь Антонина очень гордятся мной, всем друзьям хвастаются: «У нас мама — солдат!».

А вот рядовой Николай Новак только четыре месяца служит в радиотехническом батальоне. Освоил специальность дизелиста-электрика. По словам командиров, на учении проявил себя отличным солдатом.



— Основная моя задача — следить за исправностью агрегатов питания радиолокационной станции. Понимаю: и от меня зависит, смогут ли остальные военнослужащие выполнить задачи по воздушной разведке, — отметил в беседе Николай.

Да, на каждом военнослужащем радиотехнического батальона лежит большая ответственность за общий результат воинского коллектива. Операторы РЛС стараются оперативно подключать станции и выдавать информацию при обнаружении воздушных объектов. Операторы комплексов средств автоматизации обнаруживают цели, переводят полученные данные в цифровой формат и передают их на вышестоящий командный пункт…





— На вооружении нашего батальона различные радиолокационные станции, — подытожил подполковник Владимир Вишневский. — Последним по времени поступлением стал комплекс средств автоматизации «РИФ-Р». Он отличается от предыдущих версий повышенной надежностью и точностью. С его помощью можно передавать информацию на вышестоящий командный пункт автоматизированным способом — в цифровом формате. Всю технику используем и на тактических учениях. Важно научить молодых специалистов, новое пополнение умело использовать все имеющиеся технические возможности. И, как показали результаты учения, эти наши старания ненапрасны!

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото Дениса Малышица