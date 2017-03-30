На 230‑м общевойсковом полигоне проведено двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой с мотострелковыми ротами отдельного гвардейского механизированного батальона 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. ДРТУ проходило в рамках боевого слаживания подразделений и имело ряд значимых особенностей. Главная из них заключалась в тематике учения — гвардейцам необходимо было продемонстрировать умение вести специальные войсковые действия.



В соответствии с замыслом ДРТУ мотострелковая рота гвардии старшего лейтенанта Андрея Гаргуна получила задачу организовать патрульно-постовую службу на особо важном объекте в условном населенном пункте, а также выставить блокпост на участке госграницы. Роль же рейдового отряда предстояло исполнять подразделению гвардии старшего лейтенанта Сергея Шабана. Таким образом, двум коллегам-сослуживцам пришлось сойтись в очном учебном бою.

— Ведение специальных войсковых действий требует от командиров умения принимать решения в кратчайшие сроки, — подчеркнул заместитель командира отдельного гвардейского механизированного батальона 11 омбр гвардии капитан Дмитрий Шмыгель. — Обстановка меняется очень быстро, реагировать на нее необходимо мгновенно. К тому же рейдовые действия предполагают большое количество перемещений и маневров. Особенно тяжело пришлось взводным — им, выпускникам Военной академии 2016 года, выполнять подобные задачи на Обуз-Лесновском полигоне раньше не приходилось. Высокоманевренные действия на незнакомой территории — что может быть эффективнее для проверки уровня подготовки командиров и личного состава…



…Рейдовый отряд прорывает условную госграницу и, минуя выставленный мотострелками блокпост, устремляется к особо важному объекту. Завязывается учебный бой. Звучат трели автоматов и пулеметов, трещат 30‑миллиметровые пушки, гремят выстрелы танковых орудий. Разумеется, стрельба ведется холостыми, однако «звуковое сопровождение» делает учение весьма реалистичным.

Силы оказываются неравными — гвардии старший лейтенант Андрей Гаргун принимает решение ввести в бой резерв. До прибытия подкрепления наступление рейдового отряда сдерживает постановкой неподвижного заградительного огня приданная роте гаубичная самоходно-артиллерийская батарея.



Наконец нападение на объект отражено, и «противник» вынужден отступить. А путь отступления для него остается только один — через контрольно-пропускной пункт. Прорываясь через блокпост, условный неприятель теряет в учебном бою еще часть сил и средств…

Скоротечная «схватка» двух рот подводила итог многомесячной подготовки подразделений. А потому каждый без исключения военнослужащий стремился проявить лучшие свои качества. Офицеры, по сути, играли в шахматы, пытаясь перехитрить друг друга… Но уточним: это были шахматы в темпе блиц!

И проигравших здесь не было. Все участники «партии» получили неоценимый опыт действий в условиях, максимально приближенных к боевым. Убедительно доказав, что мотострелковые подразделения гвардейского батальона готовы к выполнению стоящих перед ними задач.



— Действовать за противника всегда интересно. Приходится мыслить нестандартно, основательно обдумывать, что бы ты делал сам на месте коллеги-ротного, — поделился командир «рейдового отряда» гвардии старший лейтенант Сергей Шабан. — Постоянно анализируешь, с какой стороны сам ждал бы наступления, какие ловушки и секреты расставил бы… Несомненно, навыки действий «по обратную сторону баррикад» пригодятся мне и подчиненным в дальнейшем. В качестве ротного рейдовые действия подразделения организовывал впервые. И могу теперь смело сказать: рота готова к этим задачам. В целом данная тематика учения схожа с наступательной, однако есть и особенности — мы не знаем численности противника, точного расположения его позиций. К тому же командиры взводов не знали местности, и им приходилось прямо на марше принимать решения — какой маршрут выбрать, где ожидать засаду или минные ловушки.



По мнению офицеров, принимавших участие в двустороннем ротном тактическом учении, такой формат учебного боя гораздо интереснее и полезнее, чем борьба с виртуальным противником или мишенями. На каждое решение у противника есть ответ. А потому мыслить и действовать нужно на порядок основательнее, на пределе возможностей. Согласны с командирами и их подчиненные.

— Не скрою, было тяжело. Больше суток находились в напряжении, ждали нападения, — признался командир отделения гвардии младший сержант Сергей Утлик, действовавший в составе роты, которая охраняла особо важный объект. — Но в то же время было очень интересно. «Бой» немного застал нас врас­плох. Впрочем, все подразделение сработало быстро и слаженно, успешно отразив нападение. Каждый знал свою задачу, умел действовать в той или иной ситуации, командиры грамотно руководили нашими действиями. Долгая, напряженная подготовка не прошла зря. И теперь приятно осознавать, что я служу с настоящими профессионалами.

Майор Георгий Потапов, «Ваяр», фото автора