О том, что в 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригаде есть музей транспортных войск Республики Беларусь, знают многие. Экспозиции посещали военнослужащие и гражданский персонал бригады, а также школьники и ветераны. В стенах, где расположены ценные экспонаты, проходят занятия военно-патриотической направленности.



Кстати, ранее музей располагался на базе департамента транспортного обеспечения Министерства обороны в Минске, а на слуцкой земле открыл двери для первых посетителей в 2012 году.

Тематические залы повествуют об истории создания железнодорожных, а затем транспортных войск нашей страны. Среди уникальных экспонатов — оружие времен Первой мировой войны, элементы обмундирования воинов‑железнодорожников разных эпох, инструменты, которые использовали при строительстве и восстановлении железнодорожного полотна, автомобильных дорог.



На стендах представлены материалы, повествующие об истории транспортных войск с XIX века до современности. Здесь механизмы и инструменты, которыми пользовались военнослужащие в послевоенный период. Экспозиции пополняются — ветераны передают в музей памятные вещи. Дарят сувениры и различные делегации. А еще люди, неравнодушные к истории, дарят музею экспонаты или передают их для экспозиции на время.

Обращаю внимание на карманные часы марки «Павелъ Буре». Для экспозиции их предоставил бывший командир бригады, а ныне заместитель начальника департамента — начальник 3‑го управления департамента транспортного обеспечения Министерства обороны полковник Алексей Якунин. Эта марка часов известна, ведь далеко не каждый мог называться поставщиком двора его величества. Часы были произведены для награждения железнодорожников Полесской железной дороги. Они до сих пор исправны, несмотря на свой более чем солидный столетний возраст.



Ветеран 30‑й отдельной Краснознаменной железнодорожной бригады, исследователь истории железнодорожных войск подполковник запаса Игорь Кунцевич демонстрирует мне множество других интересных экспонатов.

Более детально рассматриваю удостоверение личности сотрудника Полесских казенных железных дорог. Выдано на имя ученика слесаря Якова Мартынова. Оно оригинальное, датировано 5 июня 1910 года, действительно по 31 декабря 1912 года. Указана должность и подпись человека, выдавшего удостоверение, а также подпись владельца. А вот еще одно, выданное Северо-Западными железными дорогами.

Обращаю внимание на письма с фронта. Адресованы они Алексею Демьяновичу Гапановичу. Он жил в Тамбовской области, куда ему писали письма племянник и другие родственники. В экспозиции есть письма, которые по форме напоминают треугольники; потом бойцам стали выдавать открытки, на обратной стороне которых они могли писать текст. Письма датированы 1944 годом, и чернила для них, как упоминается в посланиях, сделаны из немецкой ракеты.



«Добрый день, дядя Алексей Демьянович! Письмо ваше от 19.11.1944 получил, за которое благодарю. Я жив и здоров. Живу по-прежнему. Отпраздновал годовщину Красной Армии хорошо. Теперь гоним фрицев. В этом году вы попадете к своей семье. Я также стану получать письма от родителей. От дяди Леши недавно получил письмо. У него Ната уже работает самостоятельно, Ира еще не начала. Скоро приступит, ибо учебу кончила. Все взрослые. У нас также только сейчас начались морозы, и это чернило сделано из ракеты фрицевской. Русь приспособила, ибо карандашей не имеем. Если можете, вышлите бумагу и карандаш».

В следующем письме племянник Пётр пишет, что жив‑здоров и вскоре будет освобождать родные места. К сожалению, неизвестна воинская часть, в которой служил племянник Пётр, и на каких фронтах он сражался.

Письма передал в музей внук Алексея Гапановича. Сейчас подполковник в отставке Леонид Гапанович — преподаватель школы подготовки младших специалистов транспортных войск (на фото).



Леонид Александрович рассказал, что железнодорожный домкрат также достался ему от деда-железнодорожника, и этот инструмент до сих пор в рабочем состоянии. Предназначен для того, чтобы поднять съехавший с рельсов и упавший вагон. В таком случае применяется несколько домкратов.

В музее представлена уникальная для Беларуси коллекция рельсов. Есть российские, французские, немецкие, польские, английские, люксембургские… Отличаются по возрасту, ширине и весу, ведь, как известно, чем больше поездов проходит по участку дороги, тем мощнее должны быть на нем рельсы.

В музее каждый найдет экспонат, который его заинтересует. Приходите — и убедитесь в этом сами.

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото Сергея Малашко