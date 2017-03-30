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«Хотим стать офицерами!»

30.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Курсанты Белорусской государственной академии авиации (БГАА) оказались в ней благодаря желанию стать авиационными специалистами.

Курсанты военного факультета в БГАА изначально выбрали судьбу офицера. Но, как показывает многолетняя практика, курсантов гражданской авиации в этом плане тоже нельзя сбрасывать со счетов. С первых дней существования вуза здесь организовано их обучение по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса в интересах Вооруженных Сил. За почти 42 года более 14 тысяч курсантов гражданской авиации стали офицерами запаса.


Слева направо: курсанты Дмитрий Шаталович, Иван Майсюк и Дмитрий Гурленя

 
 
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