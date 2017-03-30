Курсанты Белорусской государственной академии авиации (БГАА) оказались в ней благодаря желанию стать авиационными специалистами.

Курсанты военного факультета в БГАА изначально выбрали судьбу офицера. Но, как показывает многолетняя практика, курсантов гражданской авиации в этом плане тоже нельзя сбрасывать со счетов. С первых дней существования вуза здесь организовано их обучение по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса в интересах Вооруженных Сил. За почти 42 года более 14 тысяч курсантов гражданской авиации стали офицерами запаса.