МИНСК, 30 мар — Sputnik. Объявление о поиске статистов на роль "русских" для участия в военных учениях американской армии появилось на официальном сайте города Берлина, вакансию открыло рекрутинговое агентство Optronic.

Маневры американских десантников пройдут на полигоне Хоэнфельс в Баварии в течение двух недель, начиная с 26 апреля.



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"Статисты будут играть роль гражданских в охваченном кризисом регионе, помогая воссоздать реалистичные условия конфликта для подготовки солдат для участия в зарубежных миссиях", — говорится в объявлении.

Статисты должны будут играть роли фермеров, продавцов магазинов в местности, где, по сценарию, проводится военная операция. Основная их задача — взаимодействие с американскими военными, поэтому приветствуется знание английского и русского языков. Предпочтение отдадут также тем, кто говорит по-немецки, а также по-польски и по-чешски.

Тем, кто будет отобран на роль "русских", обещают платить от 88 до 120 евро в день. Для иностранных граждан требуется разрешение на проживание и работу в Германии.

В объявлении также указано, что в учениях будет отыгрываться сценарий миссии в Афганистане, однако о том, для чего тогда в учениях потребовались "русские", не сообщается.