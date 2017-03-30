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Германия набирает статистов на роль "русских" в учениях США
30.03.2017 20:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Объявление о поиске статистов на роль "русских" для участия в военных учениях американской армии появилось на
Маневры американских десантников пройдут на полигоне Хоэнфельс в Баварии в течение двух недель, начиная с 26 апреля.
© Sputnik Андрей Александров
"Статисты будут играть роль гражданских в охваченном кризисом регионе, помогая воссоздать реалистичные условия конфликта для подготовки солдат для участия в зарубежных миссиях", — говорится в объявлении.
Статисты должны будут играть роли фермеров, продавцов магазинов в местности, где, по сценарию, проводится военная операция. Основная их задача — взаимодействие с американскими военными, поэтому приветствуется знание английского и русского языков. Предпочтение отдадут также тем, кто говорит по-немецки, а также по-польски и по-чешски.
Тем, кто будет отобран на роль "русских", обещают платить от 88 до 120 евро в день. Для иностранных граждан требуется разрешение на проживание и работу в Германии.
В объявлении также указано, что в учениях будет отыгрываться сценарий миссии в Афганистане, однако о том, для чего тогда в учениях потребовались "русские", не сообщается.
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Отобранным кандидатам на роль мирного населения обещают платить от 88 до 120 евро в день, всего учения продлятся две недели.
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