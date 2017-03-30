|
До +17 градусов и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные
31.03.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by
Первые выходные апреля принесут в Могилев по-летнему теплую и солнечную погоду. В воскресенье обещают до +17°С. Но радоваться рановато: на следующей неделе столбик термометра снова опустится — в среднем до +8°С.
Сегодня, 31 марта, будет пасмурно, днем — +8°С, дожди.
В субботу, 1 апреля, станет немного холоднее — +6°С днем. Погода останется пасмурной.
В воскресенье синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, но очень теплую погоду — до +17°С.
В понедельник, 3 апреля, температура воздуха снизится до +13°С. Днем ожидаются дождь, порывистый ветер и первая гроза.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые выходные апреля погода будет по-летнему теплой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии