﻿ До +17 градусов и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные. 21.by
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До +17 градусов и первая гроза. Погода в Могилеве в выходные

31.03.2017 08:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые выходные апреля принесут в Могилев по-летнему теплую и солнечную погоду. В воскресенье обещают до +17°С. Но радоваться рановато: на следующей неделе столбик термометра снова опустится — в среднем до +8°С.


Фото: plus.google.com

Сегодня, 31 марта, будет пасмурно, днем — +8°С, дожди.

В субботу, 1 апреля, станет немного холоднее — +6°С днем. Погода останется пасмурной.

В воскресенье синоптики прогнозируют сильный порывистый ветер, но очень теплую погоду — до +17°С.

В понедельник, 3 апреля, температура воздуха снизится до +13°С. Днем ожидаются дождь, порывистый ветер и первая гроза.

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Теги: Могилев
 
 
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В первые выходные апреля погода будет по-летнему теплой.

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