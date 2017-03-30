За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями осуждена 40-летняя жительница Брестского района.

Женщина, работая главным бухгалтером в одной из частных проектных организаций в Бресте, с января 2014 года по май 2016 года ежемесячно подменяла первые листы приказов директора о начислении заработной платы сотрудникам фирмы, где была ее фамилия, и завышала себе заработную плату, сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Геннадий Бурый.

Затем денежные средства поступали на карт-счет женщины. Таким образом главбух незаконно получила 36,2 тысячи рублей.

23 января суд Московского района Бреста признал женщину виновной в завладении имуществом в особо крупном размере, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (по ч. 4 ст. 210 УК) и приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

По приговору суда у нее конфисковано имущество, она лишена права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных обязанностей на пять лет.

С бывшего главбуха взыскано в пользу организации почти 30 тысяч деноминированных рублей. До вынесения приговора она частично возместила причиненный ущерб.

Женщина обжаловала приговор. В жалобе она указала, что ее вина в хищении не доказана, и просила прекратить производство по делу.

24 марта судебная коллегия по уголовным делам Брестского областного суда оставила ее жалобу без удовлетворения. Приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Ранее женщина не была судима.