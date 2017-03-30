Более 4,1 тыс. га леса планируют высадить лесхозы Могилевской области в 2017 году. В основном в лесах региона высадят сосны, сообщили в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении. На 2,4 тыс. га земли в этом году их появится более 18,4 млн штук.



Фото с сайта domaromatov.ru

Среди других хвойных, которые поселятся в лесах региона, — свыше 8,7 млн молодых елочек, 92 тыс. лиственниц. Также планируют высадить березы, дубы и ясени.

В прошлом году лес пострадал от различных негативных факторов, в том числе пожаров и шквалистого ветра. Площадь буреломов — 519 га, горельников — 4 га. А на месте усохших ельников появится 844 га нового леса.

Наибольшие площади леса посадят специалисты Могилевского (654 га), Костюковичского (435 га), Горецкого (408 га), Чериковского (350 га) и Белыничского (340 га) лесхозов. Минимальные объемы лесного массива потребуется восстановить в Кличевском лесхозе (140 га).

— Благодаря ранней весне специалисты приступили к работам уже во второй половине марта. Основные площади засадят весной, поскольку именно в это время саженцам и сеянцам легче будет прижиться на новом месте, — отметили специалисты.

Принять участие в озеленении региона смогут все желающие во время общереспубликанской традиционной добровольной акции «Неделя леса — 2017», которая пройдет с 1 по 8 апреля по инициативе Министерства лесного хозяйства Беларуси. В этом году мероприятие пройдет в десятый раз, а посвятят его восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями, прошедшими по территории страны летом прошлого года.

Всем желающим высадить деревья следует обращаться в местные лесхозы.