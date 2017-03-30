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Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых

31.03.2017 10:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Встреча с подросшими героями фотопроекта журналиста Ирины Дергач и детского и семейного фотографа Марии Шевченко "Аутизм. Старые сказки на новый лад" пройдет в Национальном художественном музее Беларуси 1 апреля. Создатели фотопроекта приглашают всех желающих прийти к 12:00 в музей.

"Старые сказки" — это 11 сказочных фотосюжетов, героями которых стали 13 детей с аутизмом.

"Два года назад у многих наших моделей были трудные взаимоотношения с системой образования. И мы, взрослые, объединенные тогда в МБОО "Дети. Аутизм. Родители", решили помочь педагогам и обычным ученикам", — рассказала автор проекта Ирина Дергач.

Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых
© Фото: Мария Шевченко
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Все сказочные герои фотопроекта обладают аутистическими чертами.

"Наш Буратино вместо азбуки берет в школу альбом с коммуникативными картинками, а Принцесса не только чувствует горошину под тюфяками и перинами, но просыпается даже от тиканья ходиков через два зала от ее спальни", — объясняет Ирина особенности мировосприятия детей с аутизмом.

Фотограф проекта Мария Шевченко призналась, что общение с семьями необычных моделей, атмосфера семейного принятия, поддержки и любви, с которой она соприкоснулась во время создания проекта, способствовали тому, что появились идеи других проектов, героями которых будут дети с особенностями развития.

Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых
© Фото: Мария Шевченко
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"После "Сказок" мы с Ириной Дергач сняли фотопроекты "Аутизм. Меня это касается" и "Я могу!.." с участием моделей с аутизмом и ДЦП", — рассказала Мария.

"Проблема доступности и активного участия в жизни общества человека с инвалидностью — это проблема всего общества. Национальный художественный музей Республики Беларусь убирает границы и расширяет возможности людей с различной инвалидностью, становится более доступным для слабовидящих, слабослышащих и других людей с особенностями развития", — рассказала старший научный сотрудник музея Марина Трофимова.

Хотя фотопроекту уже два года, со временем он обрел особый смысл — юные герои подросли, в их жизни произошло немало перемен. Конечно, к лучшему. Ведь все они растут в среде любящих и понимающих родителей, учителей, друзей. Чему, собственно, и призван научить окружающих этот проект.

 
Теги: Минск
 
 
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В канун Дня информирования о проблеме аутизма в Национальном художественном музее пройдет встреча с героями фотопроекта, в котором дети с аутизмом представлены...

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