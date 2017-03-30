У этих наркотиков нет социальной принадлежности, их пробуют как дети из обеспеченных семей, так из неблагоприятных. Специалисты рассказали TUT.BY, почему родители должны насторожиться, если их ребенок пьет слишком много воды, что делать, если подросток стал курить спайсы, и как его выдернуть из плохой компании?



Фото: Reuters

C экспертом-психологом Тамарой Венглинской и психиатром Татьяной Семеновой мы встречаемся в их рабочем кабинете в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области. На том месте, где сижу я, обычно сидят подростки, которые уже совершили преступление из-за наркотиков, и беседуют со специалистами. Именно эти эксперты потом дают заключение, на основании которого суд в дальнейшем сделает вывод, был обвиняемый вменяемым в момент преступления или нет. Но, прежде чем понять, что его толкнуло на такой шаг, специалисты изучают его жизнь, отношения с родителями, одноклассниками, друзьями. Важно все.

— По статистике, школьники впервые начинают пробовать спайсы в 10 лет. Как правило, в компании друзей кто-то достает наркотик и просит друга покурить: «А тебе слабо?». И многим действительно оказывается не слабо. Помимо того, что подростку хочется быть раскованным, интересным, крутым, его привлекает такое понятие как «дизайнерские спайсы». Носить дизайнерскую одежду красиво, обставить квартиру дизайнерской мебелью престижно, так почему не попробовать дизайнерские наркотики? Мало кто задумывается над тем, что спайсы синтезируются в подпольных лабораториях, расфасовываются кустарным способом в грязных подвалах.

Детей убеждают: это легальные наркотики, но такого понятия не существует. Покупка и хранение любых наркотических и психотропных веществ — преступление, за которое предусмотрено суровое наказание — до пяти лет лишения свободы. В беседе дети признаются, они повелись на надпись «натуральные травы», «растительные компоненты». Их уверяют: спайс это безвредно и безопасно. Но это просто миф.

— С какого момента наступает зависимость?

— Сразу может наступить психологическая зависимость, потому что при употреблении спайса происходит расслабление, эйфория, и ребенок стремится потом повторить эти ощущения. Ведь каждый человек стремится к удовольствию, а приподнятое настроение помогает уйти от реальности, забот, школы, родителей. Дети говорят: «Я же не пью пиво, просто курю». После первого раза курения спайсов наступает психологическая зависимость, когда чувство «достать наркотик любой ценой» полностью начинает поглощать ребенка, отодвигая школу, семью и друзей на последнее место. С седьмого раза человек уже физически становится зависим от спайсов.

— Слышала мнение, что в закладках подростков привлекает элемент игры, приключения. Они с кем-то тайком переписываются, ищут по городу то место, где для них оставили товар.

— Мотивы употребления, конечно, могут быть и игровыми. Но в первую очередь им хочется попробовать что-нибудь необычное, новое.

— Что должны сделать родители, чтобы ребенок не искал экстремальных эмоций на стороне?

— Не нужно избегать бесед, открыто поговорите со своим школьником. Приведите примеры конкретных уголовных дел, где употребление спайсов привело к летальному исходу. Обратите внимание на тот момент, что доза вещества реагента может отличаться в сотни раз. Уже были истории, когда трое подростков курили одну сигарету на всех, один умирал мгновенно, двое оставались живы. Это свидетельствует о том, что спайсы делают в кустарных условиях, как дилер их беспорядочно расфасовал, так они и поступили покупателю.



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— Как лучше построить беседу, чтобы она не напоминала монотонную лекцию, и чтобы ребенок тебя все-таки услышал?

— Конечно, если впервые вы решите с ним поговорить в 13 лет, то бесполезно. Ребенком нужно заниматься с самого детства, чтобы сразу выстроить доверительные, а уже потом партнерские отношения.

Не бойтесь повторять: спайс — это не безобидная сигарета, это яд и последствия, конечно, будут. Появляются проблемы с почками, желудочно-кишечным трактом, при регулярном употреблении появляются проблемы с психикой, ухудшается память, работа головного мозга ухудшается. Ребенок перестает развиваться либо начинается регресс, его поведение становится таким, как у детей начальной школы, может развиться слабоумие. Говорите прямо: «На хорошей жизни и престижной работе можешь поставить крест сразу, проблемы с памятью и психикой не позволят тебе стать успешным. Теперь выбирай: или сиюминутное удовольствие, которое может тебя привести к инвалидности, или жизнь с планами и мечтами».

В прошлом году мы ходили по школам и рассказывали детям про вред спайсов. Во время лекции они улыбались, отпускали шуточки, а потом мы показали документальный фильм, где не было красивых слов, на кадре были люди с гниющими конечностями, вот их ровесница еще лежит на операционном столе, а потом ее увозят в морг. В зале повисла тишина, у кого-то появились слезы, кто-то открыл рот. Чем жестче будет объяснение, тем вероятность положительного эффекта будет выше.

— Что в поведении подростка должно насторожить родителей?

— Первичные признаки употребления спайса — изменения голоса. Курение нагретого психотропного вещества обеспечивает курильщику ожог слизистой носоглотки. У человека хрипнет и грубеет голос, как при простудном заболевании. Кроме того, спайс вызывает обезвоживание, ребенок начинает пить много воды. Перестает есть, худеет на 5−10 килограммов, глаза становятся красными, руки отекшими. Ему по ночам снятся кошмары, он кричит, задергивает шторы, в какой-то момент поведение начинает напоминать паранойю.

Сразу меняется окружение, начинаются непонятные звонки, ребенок теряет интерес ко всем увлечениям. Малейший вопрос или просьба вызывают бурную реакцию. Или, наоборот, молчание, он не может оторвать взгляда от одной точки.

— Когда родитель понял, что ребенок курит спайс, глупо подходить и спрашивать его об этом на прямую, он все равно скажет «нет». А как его плавно подвести к разговору?

— Как правило, дети все отрицают. Родители должны быть сыщиками и сами себе все доказать, а дальше сделать выводы и приступить к действиям. Пытайтесь вырвать его из новой компании, ищите ему новые хобби, чтобы увлечь, можно даже сменить место жительства, запретить общаться с сомнительными друзьями. Начните полностью контролировать время ребенка, расписать его день по часам, чтобы было меньше свободного времени.

— Это не вызовет еще больше отторжение? Ты же начнешь навязывать ему круг общения, хобби…

— Любые действия родителей вызовут отторжение, потому что они лишают ребенка удовольствия. Будут и конфликты, и непонимание, но другого выхода из этой ситуации нет. Если родитель хочет вернуть сына или дочку, то должен настроиться на длительную работу. По сути, он становится детективом, который 24 часа следит за собственным чадом: с кем дружит, что читает, какую музыку слушает, какие фильмы смотрит. Никто не говорит, что будет легко, зато есть шанс спасти собственного ребенка.

Даже за мизерную дозу спайса можно сесть на пять лет

Когда у человека изымают вещество, похожее на запрещенное, его отправляют в лабораторию управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области, и эксперты-химики готовят заключение: это наркотик или нет. Перед тем, как зайти в лабораторию, старший эксперт отдела специальных экспертиз управления специальных и технических экспертиз Александр Харитоник надевает белый халат, маску, шапочку и перчатки.

В стерильном белом помещении специфический запах, в ряд стоят колбы, микроскопы, весы, энциклопедии по химии. Почти как в школьной лаборатории.





И только увидев огромный аппарат (хромато-масс-спектрометр), который позволяет в точности установить все компоненты в наркотиках, понимаешь: ты не на уроке химии, ты в серьезной лаборатории.





Каждый свой шаг Александр снимает на фотоаппарат, чтобы в суде к нему не было никаких вопросов. В среднем на одно заключение эксперта уходит 3 часа, но в практике были и такие психотропные вещества, изучение которых занимало 100 часов!





Сначала эксперт изучает постановление о назначении экспертизы, где говорится, что в доме Узденского района нашли вещество растительного происхождения. А затем вскрывает белый конверт, где оно находится, высыпает на бумагу. Доза мизерная — 0,0017 грамма.

— И за это можно сесть? — уточняю у эксперта.

— Конечно. Уголовная ответственность наступает с той массы, которую эксперт может увидеть на весах, — отвечает Александр.





Если у человека впервые находят запрещенное вещество, которое он не собирался продавать, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

— Вы можете на глаз определить, что сейчас перед вами марихуана? — обращаюсь к эксперту.

— Нет, для начала посмотрю в микроскоп. Это вещество растительного прохождения, в котором присутствуют признаки конопли. А дальше загружаю объект исследования в специальный аппарат, который его будет автоматически анализировать 40 минут. И после получения данных приступлю к оформлению заключения, — отвечает Александр Харитоник.

Кстати, аппарат, который позволяет «разложить» по составу любой спайс или психотроп, купили в США за 110 тысяч долларов. В 2009 году, когда в Беларуси впервые появились спайсы, стало понятно: без такого оборудования не обойтись, исследовать новые наркотики другим способом было невозможно.





— До начала 90-ых белорусы чаще всего употребляли мак и коноплю, после развала СССР в страну пошел поток героина, чуть позже появился метадон. А с начала 2000-х на экспертизу стали поступать таблетки экстази, с 2008 года — спайсы, — вспоминает Сергей Ачинович, начальник управления специальных и технических экспертиз. — Сейчас порядка 50% того, что к нам приходит на изучение — спайсы, остальное — марихуана, единичные случаи мака и кокаина. Если раньше наркотики были растительного происхождения, то последние 15 лет преобладает синтетика.

Пока мы разговариваем, аппарат завершил исследование, и эксперт приходит к выводу: изъятое вещество у жителя Узденского района — марихуана





Это значит, следовать возбудит уголовное дело по ч.1 ст. 328 УК «Незаконный оборот наркотических средств», впереди у мужчины суд. По решению суда ему имеют полное право выставить счет за экспертизу, которую на наших глазах провел Александр — 53 рубля.

Следующий конверт, который вскрывает эксперт-химик, был прислан на экспертизу из милиции, точнее управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Отсюда поступает 80% постановлений о назначении экспертиз. Дело в том, чтобы человек стал фигурантом уголовного дела, нужно понимать, что конкретно у него изъяли: наркотик или нет. Поэтому эксперты дежурят круглосуточно, чтобы в любой момент, когда решается вопрос о возбуждении уголовного дела, быть на месте.

Александр Харитоник начинает изучать вещество, изъятое на дискотеке в Несвижском районе. Через три часа никаких сомнений не останется — это спайс, весом 0,13 грамма. И в этом деле без суда тоже не обойтись, молодому человеку, у которого нашли запрещенное вещество, теперь грозит лишение свободы.





— Если родители найдут у ребенка странный порошок или траву, они могут обратиться в вашу лабораторию в частном порядке? — интересуюсь у эксперта.

— Нет, нужно обращаться в милицию, а она уже решит, что делать дальше, — говорит Александр Харитоник.

Какие только партии запрещенных препаратов не проходили через эту лабораторию: 10 килограмм марихуаны, 9 мешков мака, 12 ящиков синтетических таблеток.

— Вы когда-нибудь оценивали, сколько денег может находиться в этой маленькой лаборатории? — интересуюсь у собеседников.





— Это не товар народного потребления. Но помню случай, когда в 2010 году нам принесли два мешка травы, и мы понимали, что перед нами не просто трава, а спайс, стоимость которого на нелегальном рынке могла составлять сотни тысяч долларов, — говорит Сергей Ачинович, начальник управления специальных и технических экспертиз.

Все, что поступает в комитет на экспертизу, после заключения возвращается обратно в милицию или Следственный комитет, а далее проходит по уголовному делу в качестве вещественного доказательства. И только суд после приговора решает, как и кто будет уничтожать наркотики.