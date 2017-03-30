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СК ответил на массовые обращения по поводу задержаний до и после митингов
31.03.2017 09:57 — Новости Общества | Tut.by
Следователи не нашли оснований для проведения проверки по вопросу задержания граждан «после и перед проведением массовых мероприятий». Такой ответ
Ответ был опубликован сразу на сайте (без направления ответов заявителям) «в связи с массовым характером электронных обращений (…) по вопросам привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан (…) «после и перед проведением массовых мероприятий».
Следственный комитет сообщает, что в обращениях отсутствуют данные, указывающие на наличие признаков преступления.
Поэтому нет оснований для проведения комитетом «проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом». Ответ опубликован за подписью временно исполняющего обязанности по должности председателя СК Алексея Волкова от 31 марта.
Отмечается, что ответ на обращение может быть обжалован в суде в установленном порядке.
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Следователи не нашли оснований для проведения проверки.
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