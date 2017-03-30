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Минобр решил, после каких олимпиад можно поступать в вузы без экзаменов
31.03.2017 10:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Министерство образования Беларуси определило, после победы в каких международных олимпиадах при поступлении в высшие учебные заведения не нужно сдавать централизованное тестирование (ЦТ), соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.
Список международных олимпиад, после которых абитуриенты не должны сдавать внутренние экзамены, по сравнению с 2016 годом увеличился на две позиции.
В перечень ученических состязаний, после победы в которых не нужны вступительные экзамены, вошли:
Без вступительных экзаменов в белорусские вузы и ссузы могут поступать те абитуриенты, которые получили на данных олимпиадах дипломы первой, второй или третьей степени. Победители республиканских предметных олимпиад освобождаются лишь от сдачи ЦТ по предмету.
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В перечне ведомства – 11 международных олимпиад: от математики до русского языка и литературы.
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