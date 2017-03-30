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Минобр решил, после каких олимпиад можно поступать в вузы без экзаменов

31.03.2017 10:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Министерство образования Беларуси определило, после победы в каких международных олимпиадах при поступлении в высшие учебные заведения не нужно сдавать централизованное тестирование (ЦТ), соответствующий документ был опубликован на Национальном правовом интернет-портале в пятницу.

Список международных олимпиад, после которых абитуриенты не должны сдавать внутренние экзамены, по сравнению с 2016 годом увеличился на две позиции.

В перечень ученических состязаний, после победы в которых не нужны вступительные экзамены, вошли:

 

  • 58-я Международная математическая олимпиада в Бразилии;
  • 51-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии в Казахстане;
  • 49-я Международная химическая олимпиада в Таиланде;
  • 48-я Международная физическая олимпиада в Индонезии;
  • 29-я Международная олимпиада по информатике в Иране;
  • 28-я Международная биологическая олимпиада в Великобритании;
  • 14-я Международная географическая олимпиада в Сербии;
  • 6-я Европейская математическая олимпиада для девушек в Швейцарии;
  • 11-я Международная олимпиада по наукам о Земле во Франции;
  • 13-я Международная Жаутыковская олимпиада по физике, математике и информатике в Казахстане;
  • Олимпиада школьников Союзного государства по русскому языку и русской литературе "Россия и Беларусь: историческая; и духовная общность" в РФ.

 

Без вступительных экзаменов в белорусские вузы и ссузы могут поступать те абитуриенты, которые получили на данных олимпиадах дипломы первой, второй или третьей степени. Победители республиканских предметных олимпиад освобождаются лишь от сдачи ЦТ по предмету.

 
Теги: Минск
 
 
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В перечне ведомства – 11 международных олимпиад: от математики до русского языка и литературы.

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