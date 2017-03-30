МИНСК, 31 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера с крупной партией гашиша на белорусской границе, сообщили в УВД гродненской области.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов" и "Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу РБ наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов".



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"Сотрудниками управления по наркоконтролю УВД Гродненской области совместно с таможенниками и пограничниками в пункте пропуска через государственную границу Беларуси "Брузги-2" задержана крупнейшая за последние годы партия гашиша", — сообщили Sputnik в пятницу в УВД.

По словам собеседников агентства, в специально оборудованном тайнике автомобиля Nissan Qashqai житель города Гродно 1968 года рождения перевозил около 80 килограммов гашиша.

Как отметил начальник управления Сергей Ланкевич, данную партию наркотика курьер вез из Европы в Россию транзитом через Беларусь.

По его словам, накануне гродненские оперативники получили информацию о том, кто и на чем будет везти гашиш, потом ее передали в таможню и пограничникам.

"Как только автомобиль появился в пункте пропуска, его отправили на углубленный досмотр, в ходе которого предположения о перемещении наркотика подтвердились", — сказал Ланкевич.

Он также рассказал, что наркокурьеру обещали в качестве вознаграждения 9000 евро.