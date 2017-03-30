МИНСК, 31 мар — Sputnik. Сотрудники милиции провели изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования в минском офисе телеканала "Белсат" в связи с проверкой о законности использования товарного знака, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"В начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака "BELSAT" о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности", — сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе ГУВД.

По словам собеседников агентства, в результате проведенной проверки милиция установила круг лиц, которые используют этот товарный знак, нарушая ст.9.21 КоАП "Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности).

В ГУВД отметили, что данный товарный знак был зарегистрирован гражданином Беларуси в 2001 году.

"Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования", — сказали в ГУВД.

Там также напомнили, что 4 сентября 2014 года судебной коллегией по делам интеллектуальной собственности Верховного суда принято решение о запрете использования товарного знака "BELSAT" на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя.