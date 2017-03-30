МИНСК, 31 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси не нашел оснований для привлечения к ответственности сотрудников милиции, которые осуществляли задержания во время уличных акций в Минске, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Данное сообщение опубликовано "в связи с массовым характером электронных обращений, поступающих в подразделения СК, в том числе обращения, распространенного Мотолько А. Г. в глобальной компьютерной сети Интернет и в последующем отправленного рядом других лиц".



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В СК уточнили, что авторы данных обращений в комитет отмечали необходимость привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории Беларуси после и перед проведением массовых мероприятий.

"В названных выше обращениях приведены сведения, которые не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения СК проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), не имеется", — отметили в СК.

Там также подчеркнули, что в соответствии со статьей 20 закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" данный ответ на обращение может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.

Как ранее сообщало агентство, в пятницу Генпрокуратура Беларуси, куда также массово поступили электронные обращения , разъяснила, что вопросами правомерности действий милиции во время задержания занимаются следователи.