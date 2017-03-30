﻿ СК: милиционеров за задержания на уличных акциях привлекать не будут. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: милиционеров за задержания на уличных акциях привлекать не будут

31.03.2017 10:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси не нашел оснований для привлечения к ответственности сотрудников милиции, которые осуществляли задержания во время уличных акций в Минске, об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Данное сообщение опубликовано "в связи с массовым характером электронных обращений, поступающих в подразделения СК, в том числе обращения, распространенного Мотолько А. Г. в глобальной компьютерной сети Интернет и в последующем отправленного рядом других лиц".

СК: милиционеров за задержания на уличных акциях привлекать не будут
© Sputnik / Виктор Толочко
Работает ОМОН: День Воли в Минске закончился брутально
13

В СК уточнили, что авторы данных обращений в комитет отмечали необходимость привлечения к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан на территории Беларуси после и перед проведением массовых мероприятий.

"В названных выше обращениях приведены сведения, которые не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления, в связи с чем оснований для проведения СК проверки и принятия решения по обращениям в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом (УПК), не имеется", — отметили в СК.

Там также подчеркнули, что в соответствии со статьей 20 закона "Об обращениях граждан и юридических лиц" данный ответ на обращение может быть обжалован в суд в порядке, установленном законодательством.

Как ранее сообщало агентство, в пятницу Генпрокуратура Беларуси, куда также массово поступили электронные обращения, разъяснила, что вопросами правомерности действий милиции во время задержания занимаются следователи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовые электронные обращения в связи с задержанием во время уличных акций поступили не только в Генпрокуратуру, но и в Следственный комитет Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
ДТП с белорусскими детьми в Литве: группе нашли другой автобус
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика