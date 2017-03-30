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ДТП с белорусскими детьми в Литве: группе нашли другой автобус
31.03.2017 10:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар – Sputnik. Попавшим в дорожно-транспортное происшествие в Литве белорусскими детям нашли другой автобус, они продолжили свое движение, сообщил Sputnik пресс-секретарь – начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.
© Фото: Lietuvos policija
Инцидент произошел ранним утром на автотрассе Вильнюс – Паневежис вблизи деревни Шилгалис: автобус съехал в кювет из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением на дороге в условиях гололеда.
"Никто не пострадал, автобус получил механические повреждения. Сейчас уже найден другой автобус, пассажиры продолжили движение", – отметил Мирончик.
Пассажирами туристического автобуса были 20 белорусских детей. До появления другого транспортного средства их временно размещали в ближайшей гостинице.
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Автобус съехал в кювет – водитель не справился с управлением на сколькой дороге из-за гололеда.
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