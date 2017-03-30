МИНСК, 31 мар – Sputnik. Попавшим в дорожно-транспортное происшествие в Литве белорусскими детям нашли другой автобус, они продолжили свое движение, сообщил Sputnik пресс-секретарь – начальник управления информации МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.



© Фото: Lietuvos policija Автобус с детьми из Беларуси съехал с трассы в кювет в Литве

Инцидент произошел ранним утром на автотрассе Вильнюс – Паневежис вблизи деревни Шилгалис: автобус съехал в кювет из-за того, что водитель транспортного средства не справился с управлением на дороге в условиях гололеда.

"Никто не пострадал, автобус получил механические повреждения. Сейчас уже найден другой автобус, пассажиры продолжили движение", – отметил Мирончик.

Пассажирами туристического автобуса были 20 белорусских детей. До появления другого транспортного средства их временно размещали в ближайшей гостинице.