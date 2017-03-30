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Форт №2 Гродненской крепости станет театром под открытым небом
31.03.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by
Форт № 2 Гродненской крепости по дороге на Августовский канал является одним из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений периода Первой мировой войны. Сейчас его намерены включать в экскурсии с проведением анимационного театрализованного представления «Дорога памяти»,
«Программу подготовили и проводят работники Ратичского центра культуры и коллективов художественной самодеятельности. Она представляет собой театральное действо с элементами реконструкции военных событий периода Первой мировой в данном регионе. Например, в постановке вспоминают о боях в районе заставы Усова, о захоронениях в районе Августовской пущи. При разработке программы режиссеры обращались к архивным материалам «, — рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома Наталья Романович.
Этот форт предлагается презентовать как театр под открытым небом, где будут демонстрировать постановку многочисленным туристам. Сейчас разрабатываются новые костюмы, прорабатываются другие детали. В области начали работу по музеификации фортов Гродненской крепости с включением их в туристические маршруты. Кроме второго форта, интерес для туристов представляет фортификационное сооружение № 4, которого почти не коснулось разрушение. Сейчас проводится его благоустройство, после чего планируется музеифицировать.
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Форт № 2 Гродненской крепости по дороге на Августовский канал является одним из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений периода Первой мировой...
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