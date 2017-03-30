Форт № 2 Гродненской крепости по дороге на Августовский канал является одним из наиболее сохранившихся фортификационных сооружений периода Первой мировой войны. Сейчас его намерены включать в экскурсии с проведением анимационного театрализованного представления «Дорога памяти», сообщает БЕЛТА.



Фото: velogrodno.by, носит иллюстративный характер

«Программу подготовили и проводят работники Ратичского центра культуры и коллективов художественной самодеятельности. Она представляет собой театральное действо с элементами реконструкции военных событий периода Первой мировой в данном регионе. Например, в постановке вспоминают о боях в районе заставы Усова, о захоронениях в районе Августовской пущи. При разработке программы режиссеры обращались к архивным материалам «, — рассказала начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского райисполкома Наталья Романович.

Этот форт предлагается презентовать как театр под открытым небом, где будут демонстрировать постановку многочисленным туристам. Сейчас разрабатываются новые костюмы, прорабатываются другие детали. В области начали работу по музеификации фортов Гродненской крепости с включением их в туристические маршруты. Кроме второго форта, интерес для туристов представляет фортификационное сооружение № 4, которого почти не коснулось разрушение. Сейчас проводится его благоустройство, после чего планируется музеифицировать.

Гродненская крепость — система укреплений вокруг Гродно — функционировала как фортовая крепость Российской империи, Германской империи и Польской Республики. Крепость состояла из большого количества фортификационных укреплений, центральное место среди которых занимали форты. Форты Гродненской крепости окружали город Гродно со всех сторон, находясь на расстоянии 10 км от него. Сохранившиеся до наших дней земляные сооружения являются достопримечательностями Гродненского района, архитектурными памятниками и образцами фортификационного искусства ХIХ века.