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В Рогачевском районе паводком подтоплено три десятка подворий

31.03.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Паводковыми водами от реки Друть подтоплены четыре подворья, 23 подворья остаются подтопленными ранее, сообщает МЧС.


Глубина подтопления всех подворий составляет 5 — 30 см.

Всего в Рогачевском районе подтоплено 27 подворий: в Рогачеве и деревне Зборов. Эвакуация 55 жителей подтопленных домовладений и домашних животных не требуется.

Работники Рогачевского РОЧС осуществляют ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе.

 
 
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Глубина подтопления всех подворий составляет 5 - 30 см.

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