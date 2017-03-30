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В Рогачевском районе паводком подтоплено три десятка подворий
31.03.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Паводковыми водами от реки Друть подтоплены четыре подворья, 23 подворья остаются подтопленными ранее, сообщает
Глубина подтопления всех подворий составляет 5 — 30 см.
Всего в Рогачевском районе подтоплено 27 подворий: в Рогачеве и деревне Зборов. Эвакуация 55 жителей подтопленных домовладений и домашних животных не требуется.
Работники Рогачевского РОЧС осуществляют ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе.
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Глубина подтопления всех подворий составляет 5 - 30 см.
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