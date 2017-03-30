МИНСК, 31 мар — Sputnik. Суд Советского района Минска назначил административное наказание в виде десяти суток ареста сопредседателю оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павлу Северинцу, сообщили в пресс-службе БХД.

Северинец признан виновным в участии в несанкционированном митинге в урочище "Куропаты" 3 марта.

"Исполнение возложили на Фрунзенский райисполком. Пока на воле. Не знаю, где будут брать", — цитирует Северинца пресс-служба БХД.

Северинец вышел на свободу 27 марта после 15 суток административного ареста, которые он получил за участие в несанкционированном "марше нетунеядцев" в Орше.

Активисты около полутора недель протестовали в Куропатах против строительства бизнес-центра. В итоге горисполком остановил строительство, а застройщик вывел со стройплощадки всю технику.

Урочище "Куропаты" под Минском является местом массовых захоронений жертв сталинских репрессий. По некоторым оценкам, здесь похоронено от 30 до 200 тысяч человек. Территория урочища занимает 15 гектаров и охраняется государством.